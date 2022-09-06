Винер о Касаткиной: «Разве можно слушать таких предателей? В угоду амбициям очерняют страну, которая их вырастила»

Первая ракетка России в интервью ютуб-каналу «Осторожно: Собчак» заявила, что согласна с отстранением российских национальных команд от международных соревнований: «Я согласна с баном национальных команд — безусловно. И, наверное, всех структур, которые поддерживаются госфинансированием. Не совсем согласна с баном индивидуалистов, таких как мы, — говорю, например, за себя, Андрея Рублева, Карена Хачанова, Настю Павлюченкову. Конкретно с нами — я не считаю, что это правильно».

«У меня всегда был “кнут и пряник”. Все мои девочки — абсолютно здоровые люди, прекрасно выходят замуж. У меня нет ни одной воспитанницы, у которой был бы развод. Все мои девочки — счастливые жены и мамы. До сих пор они мне пишут письма, как благодарят меня за годы, проведенные вместе. Никаких кнутов нет, есть только справедливость. Они все прекрасно понимают, что я стараюсь поставить их на пьедестал, чтобы они подняли флаг страны. То, что делаем мы, — наша миссия. То, что делает эта отверженная дама, — это ее проблемы, и она за это ответит вне зависимости от нас», — заявила Винер.