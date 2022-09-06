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19:18 (мск), источник: Sport24

Винер о Касаткиной: «Разве можно слушать таких предателей? В угоду амбициям очерняют страну, которая их вырастила»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что российская теннисистка Дарья Касаткина, которая поддержала отстранение российских сборных от международных турниров, очернила страну, которая ее вырастила.

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Первая ракетка России в интервью ютуб-каналу «Осторожно: Собчак» заявила, что согласна с отстранением российских национальных команд от международных соревнований: «Я согласна с баном национальных команд — безусловно. И, наверное, всех структур, которые поддерживаются госфинансированием. Не совсем согласна с баном индивидуалистов, таких как мы, — говорю, например, за себя, Андрея Рублева, Карена Хачанова, Настю Павлюченкову. Конкретно с нами — я не считаю, что это правильно».

«Разве можно слушать таких предателей? В угоду своим амбициям очерняют страну, которая их вырастила. Это порочный круг. В каждой стране есть свои продажные люди», — сказала Винер «РБК Спорт».

Винер также ответила теннисистке на критику «советских» тренировок, которые «разрушают жизни спортсменов».

«У меня всегда был “кнут и пряник”. Все мои девочки — абсолютно здоровые люди, прекрасно выходят замуж. У меня нет ни одной воспитанницы, у которой был бы развод. Все мои девочки — счастливые жены и мамы. До сих пор они мне пишут письма, как благодарят меня за годы, проведенные вместе. Никаких кнутов нет, есть только справедливость. Они все прекрасно понимают, что я стараюсь поставить их на пьедестал, чтобы они подняли флаг страны. То, что делаем мы, — наша миссия. То, что делает эта отверженная дама, — это ее проблемы, и она за это ответит вне зависимости от нас», — заявила Винер.

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