Даниил Медведев опустится на четвертое место в рейтинге ATP после завершения US Open

У россиянина будет 5065 очков. Его номинально уже обошли продолжающие борьбу на турнире испанец Карлос Алькарас (5100) и норвежец Каспер Рууд (5370), ставший первым полуфиналистом.

На первое место в рейтинге претендует и уже завершивший выступление в США Рафаэль Надаль (5810 очков). Испанец может сохранить лидирующую позицию, если Алькарас и Рууд не выйдут в финал.