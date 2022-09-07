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09:17 (мск), источник: ТАСС

Карен Хачанов впервые вышел в полуфинал турнира Большого шлема

Россиянин в четвертьфинале US Open обыграл австралийца Ника Кирьоса.

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Источник: Reuters

ТАСС, 7 сентября. Россиянин Карен Хачанов в среду обыграл австралийского теннисиста Ника Кирьоса в четвертьфинале US Open.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4 в пользу российского теннисиста, посеянного на турнире под 27-м номером. Кирьос имел 23-й номер посева, в матче четвертого круга австралиец обыграл действующего победителя турнира и первую ракетку мира россиянина Даниила Медведева (7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2). За выход в финал Хачанов сыграет против норвежца Каспера Рууда (5-й номер посева).

Хачанову 26 лет, он занимает 31-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету четыре титула под эгидой организации. Россиянин впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Большого шлема, ранее лучшим результатом Хачанова был выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2019) и Уимблдона (2021). На Олимпиаде в Токио Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде.

Кирьосу 27 лет, он занимает 25-е место в мировом рейтинге, на его счету семь титулов под эгидой ATP. В июле австралиец дошел до финала Уимблдона, где уступил сербу Новаку Джоковичу. На US Open ранее он не проходил дальше третьего круга.

US Open проводится с 1881 года, он является заключительным, четвертым турниром Большого шлема в сезоне. Матчи проходят на покрытии «хард». Соревнования завершатся 11 сентября, их призовой фонд составляет $60 млн.

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