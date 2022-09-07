Хачанов разобрался с обидчиком Медведева. У Карена — первый полуфинал «Большого шлема» в карьере

US Open. Мужчины. Четвертьфинал

Карен Хачанов (Россия, 27) — Ник Кирьос (Австралия, 23) — 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4

Карен Хачанов в полуфинале US Open — казалось бы, новость, которую никто особо не ожидал увидеть в начале двухнедельного «мейджора». Добраться до этой стадии и на пути к ней преодолеть Карреньо-Бусту, Дрейпера и Кудлу с Монтейро — уже достижение, но Карен на этом не остановился. В пятисетовом марафоне повержен обидчик Даниила Медведева — Ник Кирьос.

Кирьос мечтал выиграть US Open и закончить карьеру

«Семь невероятно милых парней… и Ник Кирьос», — так один из теннисных болельщиков отреагировал на состав четвертьфиналов Открытого чемпионата США. Хулиганистый австралиец, шоумен или финалист Уимблдона — Ника можно охарактеризовать разными способами. Он определенно непростой человек, но очень яркий игрок.

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Кирьос часто раздражает своих соперников на корте: постоянно разговаривает то с самим собой, то с публикой, запускает неожиданные твинеры, ругается с судьями и делает все, чтобы превратить матч в шоу. Несмотря на весь перформанс, ему уже удалось добиться хорошего результата — выбить с US Open прошлогоднего чемпиона и пока еще первую ракетку мира Даниила Медведева. Опустим тот факт, что Ник — один из самых неудобных соперников для Дани, факт налицо: в четвертьфинале против Хачанова играл Кирьос, не Медведев.

Но австралиец и не думал останавливаться, он все мечтал взять заветный титул и больше никогда не брать ракетку в руки. И с такой игрой, которая была продемонстрирована в четвертьфинальном матче против Медведева, на это было можно смело рассчитывать, но не с такой, как в поединке с Кареном. Хачанов для главного скандалиста мирового тенниса стал непреодолимым препятствием на пути к нью-йоркскому полуфиналу.

Карен провел тяжелый матч против Пабло Карреньо-Бусты в четвертом круге, но он показал очень хороший уровень тенниса, достойный того, чтобы бороться на равных с Кирьосом. Другое дело, что австралиец находится в лучшей форме его жизни. Он просто в ударе последние несколько месяцев и просто так сдаваться не собирался.

Как никогда спокойный австралиец

Отметим по первой партии великолепную подачу Кирьоса — мощная, быстрая, трудноотбиваемая. Карен также в свою очередь пользовался своим главным оружием — пушкой-форхендом. Ребята лишь на старте матча наколотили уже по девять эйсов. Помимо этого, россиянин с умом играл в длинных розыгрышах и вынуждал ошибаться в них своего оппонента.

Немного даже удивляло поведение Кирьоса. Несмотря на его репутацию, в четвертьфинальном матче он был максимально хладнокровным и сосредоточенным бойцом. В перерывах между геймами Ник постоянно массировал себе травмированное левое колено, но на игре это не отражалось. Итогом обоюдоострого тенниса в стартовой партии тай-брейк так и не стал, хотя к этому все шло. Ник сам помог Карену выйти вперед, допустив двойную ошибку и понадеявшись, что мяч Хачанова вылетит в аут.

Кирьос все же взял медицинский тайм-аут из-за беспокоившего его колена и, вероятно, это ему помогло действовать более агрессивно во втором сете и сделать брейк уже в третьем гейме. Здесь его хладнокровие дало небольшую трещину, и он начал дискутировать со своим боксом после сделанных ошибок. «Я не хочу, черт возьми, играть через это дерьмо», — сказал он своему тренеру. Преодолевая боль, Ник взял второй сет.

Несмотря на настрой австралийца, в третьей партии лучше себя проявил Хачанов, отлично играя на первой подаче и более-менее хорошо на приеме. Третий сет за россиянином. Затем Кирьос нанес ответный удар, выиграл тай-брейк и добился перевода матча в решающую партию.

Возвращение парней в топ-20 ATP

Пятый сет Карен начал с взятого брейка, Кирьос не смог его отыграть и не смог восстановиться по ходу партии, не особо уверенно подавая первым мячом и допуская невынужденные ошибки, в то время как бекхенд Хачанова все еще был мощным оружием, вопреки проведенным почти четырем часам на корте. Несмотря на яркий путь в Нью-Йорке, Ник пал от рук Карена Хачанова. C'est la vie.

Австралиец был более-менее спокоен вплоть до окончания матча, но после него не поздоровилось его ракеткам, он начал их отчаянно ломать их о корт. Но в упущенных моментах ему некого винить, кроме самого себя. Теннисный хулиган отправляется домой со сломанными ракетками, разбитыми мечтами и возвращением в топ-20 рейтинга ATP. Карен, кстати, тоже туда вернется.

«Я сделал это. Я сделал это, ребята. Мы играли почти четыре часа, но я думаю, это был единственный способ его одолеть. Спасибо моему тренеру, жене и физио. Впереди Рууд. Надеюсь, я его обыграю», — сказал Хачанов на послематчевом интервью.

Впереди Карена ждет действительно непростой полуфинал против Каспера Рууда. Финалист «Ролан Гаррос», первый норвежец в истории, вошедший в топ-10 и претендент на первую строчку рейтинга ATP после окончания Открытого чемпионата США — все это он. То, как он прошел четвертьфинале Маттео Берреттини, не сулит ничего легкого для россиянина. Однако Хачанов уже совершил подвиг, показал свой лучший результат в карьере. Глядишь, а там и до русского финала рукой подать. Надо только не сплоховать сегодня вечером Андрею Рублеву.