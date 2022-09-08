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00:18 (мск), источник: Известия

Привел в пополнение: как Карен Хачанов удивляет на US Open

Теннисист стал десятым россиянином в полуфиналах турниров Большого шлема.

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Источник: Reuters

Обидчик Даниила Медведева Ник Кирьос в ¼ финала Открытого чемпионата США не совладал с другим россиянином — Кареном Хачановым. 26-летнего москвича в последнее время преследовали неудачи, но во время вынужденного пропуска Уимблдона он хорошо отдохнул и преодолел игровой кризис. В матче против Кирьоса в Нью-Йорке наш теннисист оформил победу в пяти сетах (7:5, 4:6, 7:5, 6:7, 6:4). Таким образом Хачанов стал десятым россиянином в истории, доходившим до полуфинала турнира Большого шлема. На этой стадии 9 сентября его ждет норвежец Каспер Рууд, претендующий на звание первой ракетки мира.

Четырехчасовое испытание

Ник Кирьос считался безоговорочным фаворитом в матче с Кареном Хачановым. Австралиец находится в невероятной форме: дошел до финала Уимблдона, а затем отлично проявил себя по ходу североамериканской серии. Выиграл турнир в Вашингтоне, оставил не у дел Даниила Медведева в Монреале, а до ⅛ финала US Open проиграл всего два сета. Один — Бенжамену Бонзи, второй — всё тому же Медведеву, которого довольно легко обыграл второй раз за месяц (счет личных встреч теперь 4:1 в пользу австралийца). Россиянин потерял первую строчку рейтинга, а Ник заявил, что если выиграет «Шлем», то больше не будет играть до конца года.

Понятно, что Кирьос — шоумен, но в эти слова можно было поверить. Ник недавно жаловался, что уже несколько месяцев не видел родителей, и для него это серьезная проблема. Так что у австралийца была сумасшедшая мотивация выиграть у Хачанова и приблизиться к заветной цели.

В первой партии у Кирьоса возникли проблемы со здоровьем. В перерывах между геймами он постоянно массировал себе травмированное левое колено, но до поры до времени на его игре это не отражалось. Хачанов взял первый сет за счет своих активности, напора и мощной подачи.

Затем Кирьос всё же взял медицинский тайм-аут из-за беспокоившего его колена, и, вероятно, это ему помогло действовать более агрессивно во втором сете и сделать брейк уже в третьем гейме. Здесь его хладнокровие дало небольшую трещину, и он начал дискутировать со своим боксом после сделанных ошибок. «Я не хочу, черт возьми, играть через это дерьмо!» — сказал он своему тренеру. Преодолевая боль, Ник взял второй сет.

Несмотря на настрой австралийца, в третьей партии лучше себя проявил Хачанов, отлично играя на первой подаче и более-менее хорошо — на приеме. Третий сет — за россиянином. Затем Кирьос нанес ответный удар, выиграл тай-брейк и добился перевода матча в решающую партию.

Пятый сет Карен начал с взятого брейка, Кирьос не смог его отыграть. Он не сумел восстановиться по ходу партии, не особо уверенно подавая первым мячом и допуская невынужденные ошибки, в то время как бэкхенд Хачанова всё еще был мощным оружием, вопреки проведенным почти четырем часам на корте. В концовке россиянин не дрогнул и впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Большого шлема. Кирьос же стал ломать свои ракетки.

Ник Кирьос | Источник: Reuters

— Нику больно проигрывать, и мне было бы так же, если бы я уступил, — сказал Хачанов на пресс-конференции. — Тяжело проигрывать в пяти сетах, потому что ты выложился по максимуму, сделал всё что мог. Если честно, после рукопожатия я не смотрел на Кирьоса. Только увидел, как ракетки летят. Но я сочувствую ему.

В ожидании Рууда

Хачанов — десятый теннисист из России в полуфинале «Шлема». Выступлением в Нью-Йорке бывшая восьмая ракетка мира уже гарантировал себе возвращение в топ-20 (впервые с февраля прошлого года). Сейчас он находится на 31-й строчке рейтинга ATP.

— Я бы совсем громкие слова сейчас в отношении Хачанова не использовал, — отметил «Известиям» вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко. — Карен и до этого имел громкие победы, выигрывал большие турниры, в том числе брал «Мастерс» в Париже. Да, это отличная победа! Карен провел великолепный матч на полной концентрации. На протяжении всего матча он держал свою подачу, не делал Кирьосу подарков. Выиграл за счет дисциплины и характера. Мало кто ожидал, что Хачанов сможет добраться до полуфинала, но у него всегда был потенциал, чтобы стабильно быть в топ-10.

За выход в финал Карен поборется с Каспером Руудом. Норвежец в свою очередь в трех сетах обыграл итальянца Маттео Берреттини. У него должно остаться больше сил на полуфинал. К тому же Рууд после US Open может стать первой ракеткой мира. Для этого ему надо выиграть титул или проиграть в финале, но не Карлосу Алькарасу.

Впрочем, Карен уже дважды обыграл фаворитов. Сначала испанца Пабло Карреньо Бусту, затем Кирьоса. Почему бы не сотворить и третью сенсацию.

Дмитрий Гарин

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