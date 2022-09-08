Первая ракетка мира стала соперницей Арины Соболенко в полуфинале US Open

Минувшей ночью польская теннисистка в последнем женском четвертьфинале обыграла в двух партиях американку Джессику Пегулу (8-й номер мирового рейтинга) — 6:3, 7:6 (7:4). Ранее Арина Соболенко, занимающая 6-ю позицию в рейтинге WTA, в своем четвертьфинале также в двух сетах победила чешскую теннисистку Каролину Плишкову (22), которая до этого выбила из турнира белоруску Викторию Азаренко (26) — 6:1, 7:6 (7:4). До этого на турнирах под эгидой WTA Соболенко и Свентек встречались четыре раза, и в трех поединках выигрывала полька.

В другом полуфинальном поединке французская теннисистка Каролин Гарсия (17), впервые добравшаяся до этой стадии на турнирах серии «Большого шлема», сыграет с представительницей Туниса Унс Джабир (5). В прошлом году Арина Соболенко в ½ финала US Open проиграла канадской теннисистке Лейле Фернандес.

В мужском одиночном разряде еще один новичок полуфиналов «Большого шлема» российский теннисист Карен Хачанов (31) встретится с финалистом French Open-2022 норвежцем Каспером Руудом (7). Во втором полуфинале американец Фрэнси Тиафо (26), который также впервые в карьере поднялся на такой уровень, сыграет с победителем заключительного матча ¼ финала между испанцем Карлосом Алькарасом (3) и итальянским теннисистом Янником Синнером (13), который в ⅛ финала переиграл белоруса Илью Ивашко (73).