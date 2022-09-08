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10:44 (мск), источник: Sport24

Тарпищев: Меня вообще не колышет, что Касаткина говорит

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал высказывание Дарьи Касаткиной.

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Источник: Reuters

Первая ракетка России в интервью ютуб-каналу «Осторожно: Собчак» заявила, что согласна с отстранением российских национальных команд от международных соревнований: «Я согласна с баном национальных команд — безусловно. И, наверное, всех структур, которые поддерживаются госфинансированием. Не совсем согласна с баном индивидуалистов, таких как мы, — говорю, например, за себя, Андрея Рублева, Карена Хачанова, Настю Павлюченкову. Конкретно с нами — я не считаю, что это правильно».

«Я такие высказывания, какие сделала Касаткина, не обсуждаю. Это маразм, зачем на этот уровень опускаться. Меня вообще не колышет, что она говорит! Я такие вещи не обсуждаю», — сказал Тарпищев Metaratings.ru.

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