Тарпищев: Меня вообще не колышет, что Касаткина говорит

Первая ракетка России в интервью ютуб-каналу «Осторожно: Собчак» заявила, что согласна с отстранением российских национальных команд от международных соревнований: «Я согласна с баном национальных команд — безусловно. И, наверное, всех структур, которые поддерживаются госфинансированием. Не совсем согласна с баном индивидуалистов, таких как мы, — говорю, например, за себя, Андрея Рублева, Карена Хачанова, Настю Павлюченкову. Конкретно с нами — я не считаю, что это правильно».