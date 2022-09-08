Арина Соболенко: Пропуск «Уимблдона» дал мне дополнительную мотивацию

«Было непросто — особенно когда в тренажерке по телевизору показывали “Уимблдон”. Я всегда выключала, потому что не могла смотреть. Это было тяжелое время, я много работала. Готовилась к тому, что упаду в рейтинге, потеряю все свои очки. Пыталась не думать об этом. Мне нравится этот турнир. У меня много хороших воспоминаний оттуда, и я очень по нему скучаю. Вот почему не могла смотреть матчи, это напоминало мне о прекрасном времени, которое я там провела. Дал ли мне пропуск “Уимблдона” дополнительную мотивацию? Думаю, да. У меня отняли одну возможность, и я много работала, чтобы реализовать эту», — как передает «Чемпионат», сказала Соболенко на пресс-конференции после выхода в полуфинал «US Open»-2022.