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10:51 (мск), источник: Прессбол

Арина Соболенко: Пропуск «Уимблдона» дал мне дополнительную мотивацию

Шестая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, как переживала отстранение от «Уимблдона»-2022.

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Источник: Reuters

«Было непросто — особенно когда в тренажерке по телевизору показывали “Уимблдон”. Я всегда выключала, потому что не могла смотреть. Это было тяжелое время, я много работала. Готовилась к тому, что упаду в рейтинге, потеряю все свои очки. Пыталась не думать об этом. Мне нравится этот турнир. У меня много хороших воспоминаний оттуда, и я очень по нему скучаю. Вот почему не могла смотреть матчи, это напоминало мне о прекрасном времени, которое я там провела. Дал ли мне пропуск “Уимблдона” дополнительную мотивацию? Думаю, да. У меня отняли одну возможность, и я много работала, чтобы реализовать эту», — как передает «Чемпионат», сказала Соболенко на пресс-конференции после выхода в полуфинал «US Open»-2022.

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