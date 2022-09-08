Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
Автомобилист
Футбол. Еврокубки
19:45
Цюрих
Арсенал
Футбол. Еврокубки
19:45
ПСВ
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
19:45
АЕК Л
Ренн
Футбол. Еврокубки
19:45
Фенербахче
Динамо К
Футбол. Еврокубки
19:45
Лудогорец
Рома
Футбол. Еврокубки
19:45
ХИК
Бетис
Футбол. Еврокубки
19:45
Мальме
Брага
Футбол. Еврокубки
19:45
Унион Б
Юнион
Футбол. Еврокубки
19:45
Фиорентина
РФШ
Футбол. Еврокубки
19:45
Хартс
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
19:45
Андерлехт
Силькеборг
Футбол. Еврокубки
19:45
Вильярреал
Лех
Футбол. Еврокубки
19:45
Аустрия
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
19:45
Словацко
Партизан
Футбол. Еврокубки
19:45
Ницца
Кельн
Футбол. Еврокубки
19:45
Балкани
ЧФР
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
22:00
Омония
Шериф
Футбол. Еврокубки
22:00
Лацио
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:00
Штурм
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
22:00
Нант
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Фрайбург
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Монако
Футбол. Еврокубки
22:00
Ференцварош
Трабзонспор
Футбол. Еврокубки
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Стяуа
Футбол. Еврокубки
22:00
Днепр-1
АЗ
Футбол. Еврокубки
22:00
Вадуц
Аполлон
Футбол. Еврокубки
22:00
Мольде
Гент
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Юргорден
Футбол. Еврокубки
22:00
Сивасспор
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
22:00
Базель
Пюник
Футбол. Еврокубки
22:00
Слован Бр
Жальгирис В
Все события
Фоторепортажи
10Усик победил Джошуа в бое-реванше и удержал титулы чемпиона мира
37«Зенит» обыграл «Спартак» в Москве
14:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ узнали об отказе британской теннисистки уволить российского тренера

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Британская теннисистка Эмма Радукану продолжит сотрудничество с российским тренером Дмитрием Турсуновым, сообщает The Independent.

Наверх
Источник: Reuters

Победительница Открытого чемпионата США 2021 года Радукану не сумела защитить титул, проиграв в первом круге француженке Ализе Корне. 19-летняя британка с конца июля тренируется под руководством Турсунова. После поражения на турнире Большого шлема Радукану заявляла, что не знает, продолжит ли сотрудничество с российским тренером.

Радукану является 11-й ракеткой мира, победа на US Open — 2021 является единственной в ее карьере.

 Нашему фигуристу запрещают выступать за Швейцарию. Русофобия или порядок?
Дарья Клишина — впервые о муже, жизни в США, Касаткиной, диалоге об Украине
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь