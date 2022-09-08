СМИ узнали об отказе британской теннисистки уволить российского тренера

Победительница Открытого чемпионата США 2021 года Радукану не сумела защитить титул, проиграв в первом круге француженке Ализе Корне. 19-летняя британка с конца июля тренируется под руководством Турсунова. После поражения на турнире Большого шлема Радукану заявляла, что не знает, продолжит ли сотрудничество с российским тренером.