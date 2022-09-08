СМИ узнали об отказе британской теннисистки уволить российского тренера
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Британская теннисистка Эмма Радукану продолжит сотрудничество с российским тренером Дмитрием Турсуновым, сообщает The Independent.
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Британская теннисистка Эмма Радукану продолжит сотрудничество с российским тренером Дмитрием Турсуновым, сообщает The Independent.
Победительница Открытого чемпионата США 2021 года Радукану не сумела защитить титул, проиграв в первом круге француженке Ализе Корне. 19-летняя британка с конца июля тренируется под руководством Турсунова. После поражения на турнире Большого шлема Радукану заявляла, что не знает, продолжит ли сотрудничество с российским тренером.
Радукану является 11-й ракеткой мира, победа на US Open — 2021 является единственной в ее карьере.