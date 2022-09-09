Теннисистки Жабер и Свентек встретятся в финале US Open

ТАСС, 9 сентября. Представительница Польши Ига Свёнтек в пятницу обыграла Арину Соболенко из Белоруссии в полуфинальном матче Открытого чемпионата США по теннису. Свёнтек вышла в финал, где сыграет против Онс Жабер из Туниса.

Свёнтек победила Соболенко со счетом 3:6, 6:1, 6:4. Полька выступает под первым номером посева. Соболенко была посеяна на турнире под шестым номером. Жабер (пятый номер посева) вышла в финал, ранее в пятницу обыграв француженку Каролин Гарсию (17) со счетом 6:1, 6:3.

Жабер 28 лет, она занимает пятое место в мировом рейтинге, на ее счету три победы на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Представительница Туниса во второй раз за год вышла в финал турнира Большого шлема — в июле она уступила Елене Рыбакиной из Казахстана в решающем матче Уимблдона.

Свёнтек 21 год, она возглавляет рейтинг WTA. На счету спортсменки девять титулов под эгидой организации. Полька является двукратной победительницей Открытого чемпионата Франции (2020, 2022).