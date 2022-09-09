Теннисистки Жабер и Свентек встретятся в финале US Open
Онс Жабер в полуфинале обыграла француженку Каролин Гарсию, Ига Свёнтек — представительницу Белоруссии Арину Соболенко.
Онс Жабер в полуфинале обыграла француженку Каролин Гарсию, Ига Свёнтек — представительницу Белоруссии Арину Соболенко.
ТАСС, 9 сентября. Представительница Польши Ига Свёнтек в пятницу обыграла Арину Соболенко из Белоруссии в полуфинальном матче Открытого чемпионата США по теннису. Свёнтек вышла в финал, где сыграет против Онс Жабер из Туниса.
Свёнтек победила Соболенко со счетом 3:6, 6:1, 6:4. Полька выступает под первым номером посева. Соболенко была посеяна на турнире под шестым номером. Жабер (пятый номер посева) вышла в финал, ранее в пятницу обыграв француженку Каролин Гарсию (17) со счетом 6:1, 6:3.
Жабер 28 лет, она занимает пятое место в мировом рейтинге, на ее счету три победы на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Представительница Туниса во второй раз за год вышла в финал турнира Большого шлема — в июле она уступила Елене Рыбакиной из Казахстана в решающем матче Уимблдона.
Свёнтек 21 год, она возглавляет рейтинг WTA. На счету спортсменки девять титулов под эгидой организации. Полька является двукратной победительницей Открытого чемпионата Франции (2020, 2022).
Открытый чемпионат США является заключительным, четвертым турниром Большого шлема в сезоне. Матчи проходят на покрытии «хард». Соревнования завершатся 11 сентября, их призовой фонд составляет $60 млн. Действующей победительницей турнира является британка Эмма Радукану, которая в первом круге проиграла француженке Ализе Корне.