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17:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Шарапова прокомментировала завершение карьеры Серены Уильямс

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала завершение карьеры американки Серены Уильямс. Ее слова приводит Sportskeeda.

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Источник: Reuters

«Мы с ней общались на Met Gala в прошлом году, и я сказала: “Не хочу обижать нынешнее поколение, но ты настолько лучше. Ты должна играть”. И я рада, что у нее был шанс», — заявила Шарапова.

3 сентября Уильямс уступила австралийке Айле Томлянович в третьем круге US Open-2022. После этого американка объявила о завершении карьеры. Ранее она установила уникальный рекорд, став первой теннисисткой в истории, обыгравшей соперницу из топ-3 в 40 лет.

Уильямс — четырехкратная олимпийская чемпионка. Также она 23 раза становилась победительницей турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде.

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