Швентек прокомментировала победу на US Open

Швёнтек в финале одержала победу над пятой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса со счетом 6:2, 7:6 (7:5). Матч продолжался 1 час 52 минуты.

«В начале сезона я поняла, что, возможно, смогу добиться хороших результатов на турнирах WTA. Я также дошла до полуфинала Australian Open. Но я не была уверена, что нахожусь на том уровне, чтобы выиграть турнир Большого шлема, особенно US Open. Это то, чего я точно не ожидала. Для меня это также подтверждение того, что всему нет пределов. Я горжусь, а также немного удивлена. Просто счастлива, что смогла это сделать», — цитирует Швёнтек официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Также польская теннисистка заявила, что игра на «Ролан Гаррос» была сложнее для нее в психологическом плане, чем на Открытом чемпионате США.

«Я не знаю, важнее ли эта победа, чем вторая на “Ролан Гаррос”, потому что тогда на меня действительно оказывалось давление, и все ждали от меня победы. Здесь же ожидания от меня были снижены, люди не ожидали от меня многого на хардовом корте. Так что в психологическом плане, думаю, “Ролан Гаррос” был немного сложнее. Но с теннисной точки зрения и физически здесь, конечно, было сложнее», — отметила Швёнтек.