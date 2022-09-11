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11:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Швентек прокомментировала победу на US Open

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Лидер мирового рейтинга полька Ига Швёнтек после победы на Открытом чемпионате США по теннису (US Open) заявила, что не ожидала такого результата и счастлива, что смогла его добиться.

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Источник: Reuters

Швёнтек в финале одержала победу над пятой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса со счетом 6:2, 7:6 (7:5). Матч продолжался 1 час 52 минуты.

«В начале сезона я поняла, что, возможно, смогу добиться хороших результатов на турнирах WTA. Я также дошла до полуфинала Australian Open. Но я не была уверена, что нахожусь на том уровне, чтобы выиграть турнир Большого шлема, особенно US Open. Это то, чего я точно не ожидала. Для меня это также подтверждение того, что всему нет пределов. Я горжусь, а также немного удивлена. Просто счастлива, что смогла это сделать», — цитирует Швёнтек официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Также польская теннисистка заявила, что игра на «Ролан Гаррос» была сложнее для нее в психологическом плане, чем на Открытом чемпионате США.

«Я не знаю, важнее ли эта победа, чем вторая на “Ролан Гаррос”, потому что тогда на меня действительно оказывалось давление, и все ждали от меня победы. Здесь же ожидания от меня были снижены, люди не ожидали от меня многого на хардовом корте. Так что в психологическом плане, думаю, “Ролан Гаррос” был немного сложнее. Но с теннисной точки зрения и физически здесь, конечно, было сложнее», — отметила Швёнтек.

Швёнтек 21 год. Она стала трехкратной чемпионкой турниров Большого шлема. Ранее полька дважды выигрывала «Ролан Гаррос» (2020, 2022). В июне Швёнтек превзошла рекорд американки Винус Уильямс по количеству побед подряд в XXI веке — 37.

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