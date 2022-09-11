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13:41 (мск), источник: Чемпионат.com

СМИ: Новака Джоковича допустят до Australian Open — 2023 несмотря на прошлогодний скандал

21-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович сможет сыграть на Открытом чемпионате Австралии — 2023, сообщает 7News.

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Источник: AP 2022

По данным австралийского издания, если Джокович обратится к федеральным властям с просьбой предоставить визу на въезд в страну, они пойдут ему навстречу.

Напомним, в январе 2022 года Джоковичу, не желающему прививаться, не дали выступить на Australian Open. Его со скандалом депортировали из страны и наложили трёхлетний запрет на посещение Австралии. После чего Новак полностью пропустил серию турниров в США, в том числе US Open. Серб не смог въехать на территорию Штатов, так как законодательство страны запрещает это не привитым от коронавируса авиапутешественникам.

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