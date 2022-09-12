Касаткина покинула топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации
Россиянка опустилась на 11-ю позицию.
Россиянка опустилась на 11-ю позицию.
ТАСС, 12 сентября. Первая ракетка России Дарья Касаткина опустилась с девятой на 11-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.
Россиянка на завершившемся Открытом чемпионате США (US Open) завершила выступление в первом круге, проиграв британке Хэрриет Дарт. Ставшие лучшими среди россиянок на турнире Вероника Кудерметова и Людмила Самосонова, дошедшие до четвертого круга, поднялись на пять и семь позиций и занимают 13-е и 28-е места соответственно.
Лидерство в рейтинге сохраняет победительница US Open представительница Польши Ига Свёнтек. На вторую строчку поднялась финалистка турнира Онс Жабер из Туниса. Тройку замыкает эстонка Анетт Контавейт.
Рейтинг WTA от 12 сентября:
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10 365 очков;.
2 (5). Онс Жабер (Тунис) — 5 090;.
3 (2). Анетт Контавейт (Эстония) — 4 300;.
4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 3 980;.
5 (8). Джессика Пегула (США) — 3 501;.
6 (3). Мария Саккари (Греция) — 3 480;.
7 (6). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3 470;.
8 (12). Коко Гауфф (США) — 3 047;.
9 (7). Симона Халеп (Румыния) — 3 025;.
10 (17). Каролин Гарсия (Франция) — 2 930;.
11 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 2 895;.
13 (18). Вероника Кудерметова (Россия) — 2 436…
24 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1 750…
28 (35). Людмила Самсонова (Россия) — 1 577…
45 (52). Анастасия Потапова (Россия) 1 126…
51 (60). Анна Калинская (Россия) — 998…
80 (72). Варвара Грачева (Россия) — 733.