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11:31 (мск), источник: ТАСС

Касаткина покинула топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации

Россиянка опустилась на 11-ю позицию.

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Источник: Reuters

ТАСС, 12 сентября. Первая ракетка России Дарья Касаткина опустилась с девятой на 11-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Россиянка на завершившемся Открытом чемпионате США (US Open) завершила выступление в первом круге, проиграв британке Хэрриет Дарт. Ставшие лучшими среди россиянок на турнире Вероника Кудерметова и Людмила Самосонова, дошедшие до четвертого круга, поднялись на пять и семь позиций и занимают 13-е и 28-е места соответственно.

Лидерство в рейтинге сохраняет победительница US Open представительница Польши Ига Свёнтек. На вторую строчку поднялась финалистка турнира Онс Жабер из Туниса. Тройку замыкает эстонка Анетт Контавейт.

Рейтинг WTA от 12 сентября:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10 365 очков;.

2 (5). Онс Жабер (Тунис) — 5 090;.

3 (2). Анетт Контавейт (Эстония) — 4 300;.

4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 3 980;.

5 (8). Джессика Пегула (США) — 3 501;.

6 (3). Мария Саккари (Греция) — 3 480;.

7 (6). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3 470;.

8 (12). Коко Гауфф (США) — 3 047;.

9 (7). Симона Халеп (Румыния) — 3 025;.

10 (17). Каролин Гарсия (Франция) — 2 930;.

11 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 2 895;.

13 (18). Вероника Кудерметова (Россия) — 2 436…

24 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1 750…

28 (35). Людмила Самсонова (Россия) — 1 577…

45 (52). Анастасия Потапова (Россия) 1 126…

51 (60). Анна Калинская (Россия) — 998…

80 (72). Варвара Грачева (Россия) — 733.

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