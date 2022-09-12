Касаткина покинула топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 12 сентября. Первая ракетка России Дарья Касаткина опустилась с девятой на 11-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Россиянка на завершившемся Открытом чемпионате США (US Open) завершила выступление в первом круге, проиграв британке Хэрриет Дарт. Ставшие лучшими среди россиянок на турнире Вероника Кудерметова и Людмила Самосонова, дошедшие до четвертого круга, поднялись на пять и семь позиций и занимают 13-е и 28-е места соответственно.