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12:13 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Арина Соболенко потеряла одну позицию в мировом рейтинге

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко занимает 7-е место в мировом рейтинге после финиша последнего в сезоне турнира серии «Большого шлема» — открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Перед US Open лучшая белорусская теннисистка занимала 6-ю строку, а после выхода в полуфинал, где она уступила польке Иге Свентек, которая в итоге стала победительницей американского первенства, потеряла одну позицию. Сейчас в активе Арины Соболенко 3470 очков. Виктория Азаренко занимает 21-е место (1951 балл), Александра Саснович находится на 30-й позиции (1521).

Первая десятка рейтинга WTA:

1. Ига Свентек (Польша) — 10365 очков;.

2. Унс Джабир (Тунис) — 5090;.

3. Анетт Контавейт (Эстония) — 4300;.

4. Паула Бадоса (Испания) — 3980;.

5. Джессика Пегула (США) — 3501;.

6. Мария Саккари (Греция) — 3480;.

7. Арина Соболенко (Беларусь) — 3470;.

8. Коко Гауфф (США) — 3047;.

9. Симона Халеп (Румыния) — 3025;.

10. Каролин Гарсия (Франция) — 2930.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) лучший из белорусов Илья Ивашко после попадания в ⅛ финала US Open поднялся с 73-й позиции на 59-е место (775), Егор Герасимов занимает 177-ю строку (297).

Топ-10 рейтинга АТР:

1. Карлос Алькарас (Испания) — 6740;.

2. Каспер Рууд (Норвегия) — 5850;.

3. Рафаэль Надаль (Испания) — 5810;.

4. Даниил Медведев (Россия) — 5065;.

5. Александр Зверев (Германия) — 5040;.

6. Стефанос Циципас (Греция) — 4810;.

7. Новак Джокович (Сербия) — 3570;.

8. Кэмерон Норри (Великобритания) — 3550;.

9. Андрей Рублев (Россия) — 3390;.

10. Хуберт Гуркач (Польша) — 3355.

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