Белорусская теннисистка Арина Соболенко потеряла одну позицию в мировом рейтинге

Перед US Open лучшая белорусская теннисистка занимала 6-ю строку, а после выхода в полуфинал, где она уступила польке Иге Свентек, которая в итоге стала победительницей американского первенства, потеряла одну позицию. Сейчас в активе Арины Соболенко 3470 очков. Виктория Азаренко занимает 21-е место (1951 балл), Александра Саснович находится на 30-й позиции (1521).