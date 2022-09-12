Белорусская теннисистка Арина Соболенко потеряла одну позицию в мировом рейтинге

Перед US Open лучшая белорусская теннисистка занимала 6-ю строку, а после выхода в полуфинал, где она уступила польке Иге Свентек, которая в итоге стала победительницей американского первенства, потеряла одну позицию. Сейчас в активе Арины Соболенко 3470 очков. Виктория Азаренко занимает 21-е место (1951 балл), Александра Саснович находится на 30-й позиции (1521).
Первая десятка рейтинга WTA:
1. Ига Свентек (Польша) — 10365 очков;.
2. Унс Джабир (Тунис) — 5090;.
3. Анетт Контавейт (Эстония) — 4300;.
4. Паула Бадоса (Испания) — 3980;.
5. Джессика Пегула (США) — 3501;.
6. Мария Саккари (Греция) — 3480;.
7. Арина Соболенко (Беларусь) — 3470;.
8. Коко Гауфф (США) — 3047;.
9. Симона Халеп (Румыния) — 3025;.
10. Каролин Гарсия (Франция) — 2930.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) лучший из белорусов Илья Ивашко после попадания в ⅛ финала US Open поднялся с 73-й позиции на 59-е место (775), Егор Герасимов занимает 177-ю строку (297).
1. Карлос Алькарас (Испания) — 6740;.
2. Каспер Рууд (Норвегия) — 5850;.
3. Рафаэль Надаль (Испания) — 5810;.
4. Даниил Медведев (Россия) — 5065;.
5. Александр Зверев (Германия) — 5040;.
6. Стефанос Циципас (Греция) — 4810;.
7. Новак Джокович (Сербия) — 3570;.
8. Кэмерон Норри (Великобритания) — 3550;.
9. Андрей Рублев (Россия) — 3390;.
10. Хуберт Гуркач (Польша) — 3355.