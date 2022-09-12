Даниил Медведев опустился на четвертую строчку в рейтинге лучших теннистов мира
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала новый рейтинг теннистов в мужском одиночном разряде.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала новый рейтинг теннистов в мужском одиночном разряде.
Россиянин Даниил Медведев опустился с 1-го на 4-е место после того, как не смог выйти в четвертьфинал US Open. Звание первой ракетки мира получил испанец Карлос Алькарас.
Россиянин Андрей Рублев поднялся на 9-ю позицию рейтинга АТР после того, как прошел в четвертьфинал US Open. Ранее Рублев занимал 11-ю позицию в рейтинге АТР.
Россиянин Карен Хачанов, вышедший в полуфинал US Open, поднялся на 18-ю строчку в рейтинге АТР, ранее он находился на 30-й позиции.
26-летний Даниил Медведев носил звание первой ракетки мира дважды в своей карьере. В последний раз он занял 1-е место в рейтинге АТР 13 июня. За свою карьеру Медведев выиграл 14 турниров под эгидой ATP. В 2021 году он занял 1-е место на US Open.