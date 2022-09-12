Даниил Медведев опустился на четвертую строчку в рейтинге лучших теннистов мира

Россиянин Даниил Медведев опустился с 1-го на 4-е место после того, как не смог выйти в четвертьфинал US Open. Звание первой ракетки мира получил испанец Карлос Алькарас.

Россиянин Андрей Рублев поднялся на 9-ю позицию рейтинга АТР после того, как прошел в четвертьфинал US Open. Ранее Рублев занимал 11-ю позицию в рейтинге АТР.

Россиянин Карен Хачанов, вышедший в полуфинал US Open, поднялся на 18-ю строчку в рейтинге АТР, ранее он находился на 30-й позиции.