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17:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Даниил Медведев опустился на четвертую строчку в рейтинге лучших теннистов мира

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала новый рейтинг теннистов в мужском одиночном разряде.

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Источник: Reuters

Россиянин Даниил Медведев опустился с 1-го на 4-е место после того, как не смог выйти в четвертьфинал US Open. Звание первой ракетки мира получил испанец Карлос Алькарас.

Россиянин Андрей Рублев поднялся на 9-ю позицию рейтинга АТР после того, как прошел в четвертьфинал US Open. Ранее Рублев занимал 11-ю позицию в рейтинге АТР.

Россиянин Карен Хачанов, вышедший в полуфинал US Open, поднялся на 18-ю строчку в рейтинге АТР, ранее он находился на 30-й позиции.

26-летний Даниил Медведев носил звание первой ракетки мира дважды в своей карьере. В последний раз он занял 1-е место в рейтинге АТР 13 июня. За свою карьеру Медведев выиграл 14 турниров под эгидой ATP. В 2021 году он занял 1-е место на US Open.

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