Роджер Федерер объявил о завершении карьеры в сентябре
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Победитель 20 турниров Большого шлема Роджер Федерер в Twitter объявил, что завершит карьеру теннисиста по окончании Кубка Лейвера.
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Победитель 20 турниров Большого шлема Роджер Федерер в Twitter объявил, что завершит карьеру теннисиста по окончании Кубка Лейвера.
По словам 41-летнего Федерера, здоровье больше не позволяет ему выступать на прежнем уровне.
Кубок Лейвера пройдет в Лондоне с 23-го по 25 сентября.