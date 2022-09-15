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17:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роджер Федерер объявил о завершении карьеры в сентябре

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Победитель 20 турниров Большого шлема Роджер Федерер в Twitter объявил, что завершит карьеру теннисиста по окончании Кубка Лейвера.

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Источник: РИА "Новости"

По словам 41-летнего Федерера, здоровье больше не позволяет ему выступать на прежнем уровне.

Кубок Лейвера пройдет в Лондоне с 23-го по 25 сентября.

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