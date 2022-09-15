Роджер Федерер объявил о завершении карьеры

Последним турниром для 41-летнего спортсмена станет Кубок Лэйвера. Он пройдет в конце сентября в Лондоне. Примечательно, что именно Федерер был одним из инициаторов создания этого командного турнира между сборными Европы и мира.

«Как многие из вас знают, за последние три года я перенес много сложностей в связи с травмами и операциями. Я усердно работал, чтобы вернуться в соревновательную форму. Но я также знаю лимиты своего организма, и в последнее время он посылал мне недвусмысленные сигналы», — пояснил Федерер в аудиообращении.

Он также допустил, что будет играть в выставочных матчах, но в тур возвращаться не планирует.

После Australian Open 2020 года, где Федерер проиграл в полуфинале Новаку Джоковичу, швейцарец за два с половиной года принял участие только в пяти турнирах, с марта по август 2021-го.

За свою карьеру Федерер выиграл 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и 103 турнира ATP, а также шесть раз победил на Итоговом турнире и завоевал восемь титулов ATP в паре. Кроме того, на его счету золото Олимпиады-2008 в парном разряде и серебро Игр-2012 в одиночном.

Призовыми Федерер заработал $130,6 млн — это третий результат в истории после Рафаэля Надаля ($131,7 млн) и Новака Джоковича ($159 млн).