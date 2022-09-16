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17:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Дзюба отреагировал на завершение карьеры Федерера

Российский форвард «Адана Демирспор» Артем Дзюба отреагировал на решение 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера завершить карьеру. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

По словам футболиста, его шокировало объявление швейцарского теннисиста об уходе из спорта. «Надеюсь, что он еще передумает, но это вряд ли. Судя по всему, там все-таки проблемы с коленом серьезнее, чем все думали. Для меня это утрата», — заявил Дзюба.

15 сентября Федерер объявил, что завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдет в конце сентября. «Я много работал, чтобы вернуться в полную спортивную форму. Но я также знаю возможности и пределы своего тела», — объяснил спортсмен.

Федерер не выступал на соревнованиях с июля 2021 года. За карьеру теннисист 20 раз выигрывал турниры серии «Большого шлема». Также в активе швейцарца золото Олимпийских игр-2008 в парном разряде и серебро Игр-2012 в одиночном разряде.

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