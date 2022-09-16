Дзюба отреагировал на завершение карьеры Федерера

По словам футболиста, его шокировало объявление швейцарского теннисиста об уходе из спорта. «Надеюсь, что он еще передумает, но это вряд ли. Судя по всему, там все-таки проблемы с коленом серьезнее, чем все думали. Для меня это утрата», — заявил Дзюба.

15 сентября Федерер объявил, что завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдет в конце сентября. «Я много работал, чтобы вернуться в полную спортивную форму. Но я также знаю возможности и пределы своего тела», — объяснил спортсмен.