42-летняя Винус Уильямс опубликовала фото с корта в откровенном наряде

Спортсменка выложила фотографию с корта в откровенном наряде.

«Если бы эти корты могли говорить…» — подписала она снимок.

Напомним, 42-летняя Винус Уильямс выступила в одиночном разряде на Открытом чемпионате США 2022 года. Она не смогла преодолеть барьер первого круга, уступив представительнице Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счётом 1:6, 6:7 (5:7). На остальных турнирах «Большого шлема» в этом году она не играла.