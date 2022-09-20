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23:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Украинского теннисиста Калениченко дисквалифицировали на 3,5 года за допинг

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украинский теннисист Данил Калениченко дисквалифицирован на три года и шесть месяцев за употребление допинга, сообщается на официальном сайте Международной федерации тенниса (ITF).

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Источник: Reuters

Во время участия в турнире в Братиславе (Словакия) у теннисиста 9 ноября 2021 года взяли допинг-пробу, выявившую наличие в организме метаболита LGD-4033, который является анаболическим средством.

20 января 2022 года Калениченко был временно отстранен, а на следующий день был обвинен в нарушении антидопингового законодательства. Украинский теннисист признал свою вину, но отрицал намеренное употребление допинга. Дисквалификация отсчитывается с 9 ноября 2021 года.

Наивысшей позицией Калениченко в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде было 439-е место.

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