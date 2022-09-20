Украинского теннисиста Калениченко дисквалифицировали на 3,5 года за допинг

Во время участия в турнире в Братиславе (Словакия) у теннисиста 9 ноября 2021 года взяли допинг-пробу, выявившую наличие в организме метаболита LGD-4033, который является анаболическим средством.

20 января 2022 года Калениченко был временно отстранен, а на следующий день был обвинен в нарушении антидопингового законодательства. Украинский теннисист признал свою вину, но отрицал намеренное употребление допинга. Дисквалификация отсчитывается с 9 ноября 2021 года.