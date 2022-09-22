Федерер сыграет в паре с Надалем в заключительном матче в карьере

Им станет игра на Кубке Лэйвера в парном разряде. Федерер в паре с испанцем Рафаэлем Надалем сыграет против американцев Джека Сока и Фрэнсиса Тиафо. Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени 23 сентября.

«Завтра вечером мой последний матч. Парный матч с Рафаэлем Надалем», — написал Федерер в твиттере.

41-летний Федерер является олимпийским чемпионом. Среди турниров серии Большого шлема швейцарец шесть раз выигрывал Australian Open, восемь раз Уимблдон, пять раз US Open и один раз Открытый чемпионат Франции в одиночном разряде.