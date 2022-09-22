Медведев проиграл Вавринке во втором круге теннисного турнира во Франции

ТАСС, 22 сентября. Россиянин Даниил Медведев в четверг уступил представителю Швейцарии Стэну Вавринке во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) во французском Меце.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (7:9), 6:3 в пользу Вавринки, попавшего в основную сетку соревнований через квалификацию. Медведев получил на турнире первый номер посева. В следующем круге швейцарский теннисист сыграет с представителем Швеции Микаэлем Имером (без номера посева). Вавринка вернулся к соревнованиям в 2022 году, с марта 2021 года он не выступал на турнирах из-за травмы.

Медведеву 26 лет, он занимает четвертое место в рейтинге ATP. На счету россиянина 14 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году, в том же году в составе сборной России он стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.

Вавринке 37 лет, он находится на 284-м месте в мировом рейтинге, на его счету 16 титулов под эгидой ATP. Он является победителем Открытого чемпионата Австралии (2014), Открытого чемпионата Франции (2015) и Открытого чемпионата США (2016). В 2008 год он с Роджером Федерером завоевал золото Олимпийских игр в парном разряде. В составе сборной Швейцарии Вавринка стал победителем Кубка Дэвиса в 2014 году.