Джокович получил Wild Card на турнир в Астане

На счету Джоковича 21 выигранный турнир Большого шлема в одиночном разряде, по данному показателю он уступает только испанцу Рафаэлю Надалю (22). 35-летний сербский теннисист является победителем 89 турниров под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он находится на седьмом месте в рейтинге ATP.