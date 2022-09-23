Джокович получил Wild Card на турнир в Астане
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович примет участие в теннисном турнире категории ATP 500 в Астане, сообщается на официальном сайте Федерации тенниса Казахстана.
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович примет участие в теннисном турнире категории ATP 500 в Астане, сообщается на официальном сайте Федерации тенниса Казахстана.
Джокович получил специальное приглашение (wild card) президента Федерации тенниса Казахстана Булата Утемуратова. Соревнования пройдут с 1 по 9 октября.
На счету Джоковича 21 выигранный турнир Большого шлема в одиночном разряде, по данному показателю он уступает только испанцу Рафаэлю Надалю (22). 35-летний сербский теннисист является победителем 89 турниров под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он находится на седьмом месте в рейтинге ATP.