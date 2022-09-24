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10:53 (мск), источник: ТАСС

Теннисист Федерер проиграл в своем последнем матче в карьере

Швейцарец в паре с Рафаэлем Надалем уступил американцам Джеку Соку и Фрэнсису Тиафо в матче Кубка Лейвера.

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Источник: Reuters

ТАСС, 24 сентября. Швейцарский теннисист Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль проиграли американцам Джеку Соку и Фрэнсису Тиафо в матче Кубка Лейвера. Встреча прошла в ночь на субботу в Лондоне.

Игра завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 11:9 в пользу Сока и Тиафо. Ранее Федерер объявил о том, что эта встреча станет заключительной в его карьере.

Федереру 41 год, за карьеру он выиграл 20 турниров Большого шлема. Всего на его счету 103 титула на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в том числе шесть побед на Итоговом турнире ATP. Федерер провел рекордные 237 недель подряд на первой сточке мирового рейтинга. Он является олимпийским чемпионом 2008 года в парном разряде и вице-чемпионом Игр 2012 года в одиночном разряде. Вместе со сборной Швейцарии он стал обладателем Кубка Дэвиса в 2014 году.

Кубок Лейвера, в котором выступают сборная Европы и команда остального мира, проходит в пятый раз. Сборная Европы выиграла четыре предыдущих розыгрыша, в 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.

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