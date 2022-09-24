Теннисист Федерер проиграл в своем последнем матче в карьере

ТАСС, 24 сентября. Швейцарский теннисист Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль проиграли американцам Джеку Соку и Фрэнсису Тиафо в матче Кубка Лейвера. Встреча прошла в ночь на субботу в Лондоне.

Игра завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 11:9 в пользу Сока и Тиафо. Ранее Федерер объявил о том, что эта встреча станет заключительной в его карьере.

Федереру 41 год, за карьеру он выиграл 20 турниров Большого шлема. Всего на его счету 103 титула на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в том числе шесть побед на Итоговом турнире ATP. Федерер провел рекордные 237 недель подряд на первой сточке мирового рейтинга. Он является олимпийским чемпионом 2008 года в парном разряде и вице-чемпионом Игр 2012 года в одиночном разряде. Вместе со сборной Швейцарии он стал обладателем Кубка Дэвиса в 2014 году.