Прощальный танец Федерера. Великий швейцарец проиграл последний матч и завершил профессиональную карьеру

Лондон всегда был особенным местом для Федерера: тут он выиграл свой первый «Большой шлем» — Уимблдон в 2003 году. Символично, что именно здесь он провел финальный матч в профессиональной карьере. На «последний танец» Роджера приехал посмотреть даже не до конца восстановившийся после травмы лодыжки Саша Зверев, не говоря уже о Роде Лейвере и, конечно, Макинрое с Боргом, которые являются капитанами команд мира и Европы на Кубке Лейвера.

Легендарный Федаль

Из-за проблем с коленом, которые начались еще три года назад, швейцарец смог сыграть только в парном разряде, и в напарники он выбрал себе, конечно же, Рафаэля Надаля. Федаль (тандем Федерера и Надаля. — Прим. «СЭ») воссоединился спустя несколько лет, чтобы провести последнее совместное сражение.

Как Роджер накануне сказал, что не хотел бы превращать момент завершения карьеры в похороны, а, наоборот, сделать из этого праздник, так и получилось. Прощание завершилось на мажорной ноте. Несмотря на поражение, главной звездой вечера все равно был швейцарский теннисист.

Публика на центральном корте встретила Федаля овациями, аплодисменты не умолкали несколько минут. Для Джека Сока и Фрэнсиса Тиафо это был тоже непростой момент: когда от тебя все как будто только и ждут поражения, важно не упасть лицом в грязь и сыграть на высочайшем уровне. Парни не сдавались до последнего и вопреки всем ожиданиям сокрушили звезд.

Первый сет был за командой Европы: игра Федаля хоть и не была идеальной, но сочетание форхенда Рафаэля и бекхенда с защитой Роджера стало оружием, которому было тяжело противодействовать. Кто-то в интернете даже потребовал свидетельство о рождении у Федерера, намекая, что его реакция на удары была уж слишком быстрой для того, кто в туре уже 24 года.

Зрители развлекались как могли. Один из них устроил перформанс, сняв с себя, кажется, с десяток футболок во время перерыва между геймами. Другой заводил публику разными кричалками, посвященными легендарному швейцарцу.

Не теряя много времени, пара Тиафо — Сок сделала брейк во втором сете. Однако всего три гейма спустя Федаль его отыграл. Тем не менее американцы не сдавались, и 11-й гейм стал переломным: парни пять раз выходили вперед. Здесь ребятам не удалось дожать швейцарца с испанцем, но все же они взяли партию, выиграв на тай-брейке (7−2).

Благодаря усилиям американского дуэта матч все же удалось перевести в решающий сет, который на Кубке Лейвера проводится в формате супертай-брейка. Здесь уже удача была не на стороне звездных теннисистов. Джек Сок — неплохой парник, а Фрэнсис Тиафо совсем недавно феерил на US Open, в то время как Надаль с Федерером пребывали далеко не в своих лучших кондициях. Но кого это волнует? Сегодня мы говорим о другом.

Слезы Федерера

Роджер откровенно рыдал, прощаясь с публикой. Надаль поддержал его и в этом. Тяжело говорить «прощай», когда за спиной такая карьера. Кто бы ни был диджеем на O2 Арене, сегодня он отработал на 150 процентов. Строчка I used to rule the world («Я правил миром») в исполнении Coldplay попала в самую точку.

Прежде чем провести послематчевое интервью на корте, организаторы включили прощальное видео, которое увеличило количество плачущих на стадионе, хотя, казалось, что это было уже невозможно сделать.

С Роджером-теннисистом попрощались почти все знаменитости мира, даже Анна Винтур. Но, разумеется, слова уже упомянутых Надаля и Джоковича стоят особняком. Помимо оды Федереру, они назвали свои самые памятные матчи против него.

Рафаэль Надаль: «Честно говоря, я считаю, что финал 2017 года в Австралии был особенным из-за своей значимости. За несколько месяцев до этого мы, оба травмированные, говорили о том, как все будет. Сможем ли мы вернуться в тур на этом уровне. А несколько месяцев спустя сыграли в финале в Австралии пятисетовый матч».

Новак Джокович: «Я выберу свой первый финал “Большого шлема”, US Open-2007. Я проиграл тот матч. Это был первый финал серии для меня. На тот момент это был замечательный опыт для меня. Это первый матч, который позволил мне поверить, что я нахожусь на их уровне».

Эмоции Роджера

И наконец слова самого Роджера после матча: «Сегодня был прекрасный день. Я сказал ребятам, что счастлив. Это все было в последний раз, но матч получился очень хорошим. Играть в команде с такими легендами — просто невероятно. Я не хотел чувствовать себя одиноко в такой день, поэтому очень приятно быть командным игроком. Все произошло ровно так, как и должно было. Большое всем спасибо!».

Федерер в этот вечер был суперэмоциональным. Еще перед началом турнира он сказал, что теннис значит для него:

«Теннис значил и будет значить для меня целый мир. Теннис в хороших руках, ребята все еще здесь, подрастает много новых игроков. Было абсолютным удовольствием делить корт с соперниками из “Большой четверки” и столько раз иметь так много крутых сражений. Многие матчи связали нас навсегда, и это очень важно», — рассказал Роджер.

С уходом Федерера закончилась еще одна гонка под названием «Кто из Большой тройки больше всех выиграет ТБШ». Конечно, завершилась она только для самого Роджера, но швейцарец реагирует на это вполне адекватно:

«Я определенно очень горжусь, рад тому, где я нахожусь. Одним из самых важных моментов для меня была 15-я победа на “Шлеме”, когда я выиграл Уимблдон, в то время как Пит Сампрас (рекордсмен на тот момент. — Прим. “СЭ”) там присутствовал. Все остальное после этого — бонус», — добавил Федерер.

Ушла эпоха. Все были готовы к этому еще года два назад, но сейчас сложно свыкнуться с этой мыслью. Роджер Федерер за свою карьеру выиграл 111 титулов, 20 из которых «Большие шлема», но важнее всего другое достижение: он завладел миллионами сердец своих фанатов. Спасибо за все, легенда!