Прощальный танец Федерера. Великий швейцарец проиграл последний матч и завершил профессиональную карьеру

Благодаря усилиям американского дуэта матч все же удалось перевести в решающий сет, который на Кубке Лейвера проводится в формате супертай-брейка. Здесь уже удача была не на стороне звездных теннисистов. Джек Сок — неплохой парник, а Фрэнсис Тиафо совсем недавно феерил на US Open, в то время как Надаль с Федерером пребывали далеко не в своих лучших кондициях. Но кого это волнует? Сегодня мы говорим о другом.

Роджер откровенно рыдал, прощаясь с публикой. Надаль поддержал его и в этом. Тяжело говорить «прощай», когда за спиной такая карьера. Кто бы ни был диджеем на O2 Арене, сегодня он отработал на 150 процентов. Строчка I used to rule the world («Я правил миром») в исполнении Coldplay попала в самую точку.