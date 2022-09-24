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11:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Прощальный танец Федерера. Великий швейцарец проиграл последний матч и завершил профессиональную карьеру

Роджер вместе с Рафаэлем Надалем уступил американцам Соку и Тиафо.

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Источник: Reuters

Лондон всегда был особенным местом для Федерера: тут он выиграл свой первый «Большой шлем» — Уимблдон в 2003 году. Символично, что именно здесь он провел финальный матч в профессиональной карьере. На «последний танец» Роджера приехал посмотреть даже не до конца восстановившийся после травмы лодыжки Саша Зверев, не говоря уже о Роде Лейвере и, конечно, Макинрое с Боргом, которые являются капитанами команд мира и Европы на Кубке Лейвера.

Легендарный Федаль

Из-за проблем с коленом, которые начались еще три года назад, швейцарец смог сыграть только в парном разряде, и в напарники он выбрал себе, конечно же, Рафаэля Надаля. Федаль (тандем Федерера и Надаля. — Прим. «СЭ») воссоединился спустя несколько лет, чтобы провести последнее совместное сражение.

Как Роджер накануне сказал, что не хотел бы превращать момент завершения карьеры в похороны, а, наоборот, сделать из этого праздник, так и получилось. Прощание завершилось на мажорной ноте. Несмотря на поражение, главной звездой вечера все равно был швейцарский теннисист.

Источник: Reuters

Публика на центральном корте встретила Федаля овациями, аплодисменты не умолкали несколько минут. Для Джека Сока и Фрэнсиса Тиафо это был тоже непростой момент: когда от тебя все как будто только и ждут поражения, важно не упасть лицом в грязь и сыграть на высочайшем уровне. Парни не сдавались до последнего и вопреки всем ожиданиям сокрушили звезд.

Первый сет был за командой Европы: игра Федаля хоть и не была идеальной, но сочетание форхенда Рафаэля и бекхенда с защитой Роджера стало оружием, которому было тяжело противодействовать. Кто-то в интернете даже потребовал свидетельство о рождении у Федерера, намекая, что его реакция на удары была уж слишком быстрой для того, кто в туре уже 24 года.

Источник: Reuters

Зрители развлекались как могли. Один из них устроил перформанс, сняв с себя, кажется, с десяток футболок во время перерыва между геймами. Другой заводил публику разными кричалками, посвященными легендарному швейцарцу.

Не теряя много времени, пара Тиафо — Сок сделала брейк во втором сете. Однако всего три гейма спустя Федаль его отыграл. Тем не менее американцы не сдавались, и 11-й гейм стал переломным: парни пять раз выходили вперед. Здесь ребятам не удалось дожать швейцарца с испанцем, но все же они взяли партию, выиграв на тай-брейке (7−2).

Благодаря усилиям американского дуэта матч все же удалось перевести в решающий сет, который на Кубке Лейвера проводится в формате супертай-брейка. Здесь уже удача была не на стороне звездных теннисистов. Джек Сок — неплохой парник, а Фрэнсис Тиафо совсем недавно феерил на US Open, в то время как Надаль с Федерером пребывали далеко не в своих лучших кондициях. Но кого это волнует? Сегодня мы говорим о другом.

Источник: Reuters

Слезы Федерера

Роджер откровенно рыдал, прощаясь с публикой. Надаль поддержал его и в этом. Тяжело говорить «прощай», когда за спиной такая карьера. Кто бы ни был диджеем на O2 Арене, сегодня он отработал на 150 процентов. Строчка I used to rule the world («Я правил миром») в исполнении Coldplay попала в самую точку.

Прежде чем провести послематчевое интервью на корте, организаторы включили прощальное видео, которое увеличило количество плачущих на стадионе, хотя, казалось, что это было уже невозможно сделать.

С Роджером-теннисистом попрощались почти все знаменитости мира, даже Анна Винтур. Но, разумеется, слова уже упомянутых Надаля и Джоковича стоят особняком. Помимо оды Федереру, они назвали свои самые памятные матчи против него.

Рафаэль Надаль: «Честно говоря, я считаю, что финал 2017 года в Австралии был особенным из-за своей значимости. За несколько месяцев до этого мы, оба травмированные, говорили о том, как все будет. Сможем ли мы вернуться в тур на этом уровне. А несколько месяцев спустя сыграли в финале в Австралии пятисетовый матч».

Новак Джокович: «Я выберу свой первый финал “Большого шлема”, US Open-2007. Я проиграл тот матч. Это был первый финал серии для меня. На тот момент это был замечательный опыт для меня. Это первый матч, который позволил мне поверить, что я нахожусь на их уровне».

Источник: Reuters

Эмоции Роджера

И наконец слова самого Роджера после матча: «Сегодня был прекрасный день. Я сказал ребятам, что счастлив. Это все было в последний раз, но матч получился очень хорошим. Играть в команде с такими легендами — просто невероятно. Я не хотел чувствовать себя одиноко в такой день, поэтому очень приятно быть командным игроком. Все произошло ровно так, как и должно было. Большое всем спасибо!».

Источник: Reuters

Федерер в этот вечер был суперэмоциональным. Еще перед началом турнира он сказал, что теннис значит для него:

«Теннис значил и будет значить для меня целый мир. Теннис в хороших руках, ребята все еще здесь, подрастает много новых игроков. Было абсолютным удовольствием делить корт с соперниками из “Большой четверки” и столько раз иметь так много крутых сражений. Многие матчи связали нас навсегда, и это очень важно», — рассказал Роджер.

С уходом Федерера закончилась еще одна гонка под названием «Кто из Большой тройки больше всех выиграет ТБШ». Конечно, завершилась она только для самого Роджера, но швейцарец реагирует на это вполне адекватно:

«Я определенно очень горжусь, рад тому, где я нахожусь. Одним из самых важных моментов для меня была 15-я победа на “Шлеме”, когда я выиграл Уимблдон, в то время как Пит Сампрас (рекордсмен на тот момент. — Прим. “СЭ”) там присутствовал. Все остальное после этого — бонус», — добавил Федерер.

Ушла эпоха. Все были готовы к этому еще года два назад, но сейчас сложно свыкнуться с этой мыслью. Роджер Федерер за свою карьеру выиграл 111 титулов, 20 из которых «Большие шлема», но важнее всего другое достижение: он завладел миллионами сердец своих фанатов. Спасибо за все, легенда!

Автор: Екатерина Звенигородская

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