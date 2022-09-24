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13:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Александрова вышла в финал теннисного турнира в Сеуле

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал турнира категории WTA 250 в Сеуле, призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.

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Источник: AFP 2022

Во встрече ½ финала Александрова, получившая второй номер посева, обыграла немку Татьяну Марию (7-й номер) со счетом 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут.

В финале Александрова сыграет с победительницей встречи Елена Остапенко (Латвия, 1) — Эмма Радукану (Великобритания, 6).

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