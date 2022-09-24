Александрова вышла в финал теннисного турнира в Сеуле

Александрова вышла в финал теннисного турнира в Сеуле

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал турнира категории WTA 250 в Сеуле, призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.