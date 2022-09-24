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14:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Надаль снялся с Кубка Лейвера после прощального матча Федерера

Испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с Кубка Лэйвера.

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Источник: Reuters

Как сообщается на официальном сайте турнира, 36-летний испанец сделал это по личным причинам.

В составе сборной Европы испанского теннисиста заменит британец Кэмерон Норри.

В ночь на субботу, 24 сентября, Надаль поучаствовал в последнем матче в карьере швейцарского теннисиста Роджера Федерера на Кубке Лэйвера против американцев Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американских теннисистов со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 11:9.

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