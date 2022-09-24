Надаль снялся с Кубка Лейвера после прощального матча Федерера

Как сообщается на официальном сайте турнира, 36-летний испанец сделал это по личным причинам.

В ночь на субботу, 24 сентября, Надаль поучаствовал в последнем матче в карьере швейцарского теннисиста Роджера Федерера на Кубке Лэйвера против американцев Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американских теннисистов со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 11:9.