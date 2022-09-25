Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
КАМАЗ
Хоккей. КХЛ
14:00
Витязь
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Кубань
20
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
Нефтехимик
Футбол. Лига наций
16:00
Молдавия
Лихтенштейн
Футбол. Лига наций
16:00
Андорра
Латвия
Футбол. Первый дивизион
16:00
Акрон
Уфа
Футбол. Первый дивизион
16:00
Шинник
Рубин
Футбол. Первый дивизион
17:00
Арсенал
Волга
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика
Енисей
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волгарь
Алания
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Амур
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо Мх
Родина
Футбол. Лига наций
19:00
Азербайджан
Казахстан
Футбол. Лига наций
19:00
Словакия
Беларусь
Футбол. Лига наций
21:45
Дания
Франция
Футбол. Лига наций
21:45
Австрия
Хорватия
Футбол. Лига наций
21:45
Уэльс
Польша
Футбол. Лига наций
21:45
Нидерланды
Бельгия
Футбол. Лига наций
21:45
Фарерские острова
Турция
Футбол. Лига наций
21:45
Люксембург
Литва
Все события
Фоторепортажи
19ЦСКА разгромил «Магнитку» в матче за Кубок Открытия
27ЦСКА — «Ак Барс»: Загитова на трибуне и первый гол Радулова
09:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российская теннисистка Самсонова выиграла турнир в Токио

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу на турнире категории WTA 500 в Токио, призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов.

Наверх
Источник: Reuters

В финальном матче Самсонова обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 7:5, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 6 минут.

Для 23-летней Самсоновой это четвертый титул в карьере в одиночном разряде. В данный момент она занимает 30-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В конце августа россиянка одержала победу в финале турнира категории WTA 250 в Кливленде (США).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российская пенсия лучше бразильской. Что задумали легионеры 'Зенита'?
Дарья Клишина — впервые о муже, жизни в США, Касаткиной, диалоге об Украине
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь