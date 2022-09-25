Российская теннисистка Самсонова выиграла турнир в Токио
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу на турнире категории WTA 500 в Токио, призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов.
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу на турнире категории WTA 500 в Токио, призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов.
В финальном матче Самсонова обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 7:5, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 6 минут.
Для 23-летней Самсоновой это четвертый титул в карьере в одиночном разряде. В данный момент она занимает 30-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В конце августа россиянка одержала победу в финале турнира категории WTA 250 в Кливленде (США).