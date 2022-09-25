Российская теннисистка Самсонова выиграла турнир в Токио

Для 23-летней Самсоновой это четвертый титул в карьере в одиночном разряде. В данный момент она занимает 30-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В конце августа россиянка одержала победу в финале турнира категории WTA 250 в Кливленде (США).