Российская теннисистка Екатерина Александрова выиграла турнир в Сеуле

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:0 в пользу россиянки, посеянной на турнире под вторым номером, Остапенко имела первый номер посева.

Александровой 27 лет, она располагается на 24-м месте в мировом рейтинге. Победа в Сеуле стала для нее третьей на турнирах под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего круга. В составе сборной России в 2021 году выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Остапенко 25 лет, она занимает 19-ю строчку в рейтинге WTA, на ее счету пять побед на турнирах WTA. Представительница Латвии является победительницей Открытого чемпионата Франции 2017 года.