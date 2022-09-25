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11:15 (мск), источник: ТАСС

Российская теннисистка Екатерина Александрова выиграла турнир в Сеуле

ТАСС, 25 сентября. Россиянка Екатерина Александрова в воскресенье победила латвийку Елену Остапенко в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сеуле.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:0 в пользу россиянки, посеянной на турнире под вторым номером, Остапенко имела первый номер посева.

Александровой 27 лет, она располагается на 24-м месте в мировом рейтинге. Победа в Сеуле стала для нее третьей на турнирах под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего круга. В составе сборной России в 2021 году выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Остапенко 25 лет, она занимает 19-ю строчку в рейтинге WTA, на ее счету пять побед на турнирах WTA. Представительница Латвии является победительницей Открытого чемпионата Франции 2017 года.

Турнир в Сеуле относится к категории WTA 250, проводится на покрытии «хард». Общий призовой фонд составлял более $251,7 тыс.

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