Сборная мира впервые выиграла Кубок Лейвера по теннису

ТАСС, 25 сентября. Американский теннисист Фрэнсис Тиафо обыграл грека Стефаноса Циципаса и принес победу сборной мира на командном турнире «Кубок Лейвера». Соревнования проходили в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:6 (13:11), 10:8 в пользу Тиафо, представляющего команду мира. Циципас представлял команду Европы. Сборная мира победила с общим счетом 13−8.

Помимо Тиафо, за команду мира выступали американцы Джек Сок, Томми Пол, Тэйлор Фриц, аргентинец Диего Шварцман, австралиец Алекс де Минаур и канадец Феликс Оже-Альяссим. За команду Европы также играли швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, британец Энди Маррей, норвежец Каспер Рууд, итальянец Маттео Берреттини и британец Кэмерон Норри.

20-кратный победитель турниров Большого шлема Федерера провел на Кубке Лейвера последний матч в карьере. В ночь на субботу в паре с Надалем швейцарец уступил Соку и Тиафо.

Кубок Лейвера, в котором выступают сборная Европы и команда мира, прошел в пятый раз. Капитанами команд являются 11-кратный победитель турниров Большого шлема и бывшая первая ракетка мира швед Бьорн Борг и семикратный чемпион турниров Большого шлема, экс-первая ракетка мира американец Джон Макинрой.