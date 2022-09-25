Сборная мира впервые выиграла Кубок Лейвера по теннису
Победу команде мира принес американец Фрэнсис Тиафо, обыгравший грека Стефаноса Циципаса.
Победу команде мира принес американец Фрэнсис Тиафо, обыгравший грека Стефаноса Циципаса.
ТАСС, 25 сентября. Американский теннисист Фрэнсис Тиафо обыграл грека Стефаноса Циципаса и принес победу сборной мира на командном турнире «Кубок Лейвера». Соревнования проходили в Лондоне.
Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:6 (13:11), 10:8 в пользу Тиафо, представляющего команду мира. Циципас представлял команду Европы. Сборная мира победила с общим счетом 13−8.
Помимо Тиафо, за команду мира выступали американцы Джек Сок, Томми Пол, Тэйлор Фриц, аргентинец Диего Шварцман, австралиец Алекс де Минаур и канадец Феликс Оже-Альяссим. За команду Европы также играли швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, британец Энди Маррей, норвежец Каспер Рууд, итальянец Маттео Берреттини и британец Кэмерон Норри.
20-кратный победитель турниров Большого шлема Федерера провел на Кубке Лейвера последний матч в карьере. В ночь на субботу в паре с Надалем швейцарец уступил Соку и Тиафо.
Кубок Лейвера, в котором выступают сборная Европы и команда мира, прошел в пятый раз. Капитанами команд являются 11-кратный победитель турниров Большого шлема и бывшая первая ракетка мира швед Бьорн Борг и семикратный чемпион турниров Большого шлема, экс-первая ракетка мира американец Джон Макинрой.
Сборная мира впервые стала победителем соревнований. Сборная Европы выиграла четыре предыдущих розыгрыша, в 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. В 2021 году в составе команды Европы турнир выиграли россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев.