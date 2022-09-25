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21:26 (мск), источник: ТАСС

Сборная мира впервые выиграла Кубок Лейвера по теннису

Победу команде мира принес американец Фрэнсис Тиафо, обыгравший грека Стефаноса Циципаса.

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Источник: Reuters

ТАСС, 25 сентября. Американский теннисист Фрэнсис Тиафо обыграл грека Стефаноса Циципаса и принес победу сборной мира на командном турнире «Кубок Лейвера». Соревнования проходили в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:6 (13:11), 10:8 в пользу Тиафо, представляющего команду мира. Циципас представлял команду Европы. Сборная мира победила с общим счетом 13−8.

Помимо Тиафо, за команду мира выступали американцы Джек Сок, Томми Пол, Тэйлор Фриц, аргентинец Диего Шварцман, австралиец Алекс де Минаур и канадец Феликс Оже-Альяссим. За команду Европы также играли швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, британец Энди Маррей, норвежец Каспер Рууд, итальянец Маттео Берреттини и британец Кэмерон Норри.

20-кратный победитель турниров Большого шлема Федерера провел на Кубке Лейвера последний матч в карьере. В ночь на субботу в паре с Надалем швейцарец уступил Соку и Тиафо.

Кубок Лейвера, в котором выступают сборная Европы и команда мира, прошел в пятый раз. Капитанами команд являются 11-кратный победитель турниров Большого шлема и бывшая первая ракетка мира швед Бьорн Борг и семикратный чемпион турниров Большого шлема, экс-первая ракетка мира американец Джон Макинрой.

Сборная мира впервые стала победителем соревнований. Сборная Европы выиграла четыре предыдущих розыгрыша, в 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. В 2021 году в составе команды Европы турнир выиграли россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев.

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