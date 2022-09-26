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13:19 (мск), источник: Sport24

Мария Шарапова приняла участие в показе мод на площади в Милане

Пятикратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде Мария Шарапова приняла участие в показе мод на площади в Милане.

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Спортсменка выложила в своей социальной сети снимок в модном наряде.

«Особенный вечер в Дуомо. С 70-летием», — написала Шарапова.

Будучи теннисисткой, Шарапова выиграла 36 титулов WTA в одиночном разряде и 3 титула в парном.

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