Мария Шарапова приняла участие в показе мод на площади в Милане
Пятикратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде Мария Шарапова приняла участие в показе мод на площади в Милане.
Пятикратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде Мария Шарапова приняла участие в показе мод на площади в Милане.
Спортсменка выложила в своей социальной сети снимок в модном наряде.
«Особенный вечер в Дуомо. С 70-летием», — написала Шарапова.
Будучи теннисисткой, Шарапова выиграла 36 титулов WTA в одиночном разряде и 3 титула в парном.