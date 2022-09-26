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17:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Четырнадцатилетнего российского теннисиста отстранили из-за мельдония

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Четырнадцатилетний российский теннисист отстранен от занятий спортом на девять месяцев после признания нарушения антидопинговых правил, сообщается на сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

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Источник: РИА "Новости"

Его имя не называется из-за возраста игрока. Теннисист играл на своем втором турнире под эгидой ITF на взрослом уровне в январе 2022 года, когда его образец допинг-пробы был отобран в рамках случайного тестирования. Образец был отправлен в аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лабораторию, которая обнаружила присутствие мельдония в образце пробы А. Позже наличие препарата было подтверждено в образце В.

Отмечается, что изначально его дисквалификация должна была быть рассчитана на два года. Однако игрок классифицируется как защищенное лицо из-за своего возраста. Также было установлено «отсутствие существенной вины или халатности». Таким образом, из-за своего возраста, уровня игрока и отсутствия доступа к антидопинговому образованию отстранение было сокращено до девяти месяцев (с 5 марта 2022 года).

В 2016 году экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова была дисквалифицирована на два года после обнаружения в ее пробе мельдония. Теннисистка признала свою вину. По ее словам, препарат применялся исключительно в терапевтических целях. После апелляции, поданной Шараповой, срок дисквалификации был сокращён до 15 месяцев, так как суд признал, что россиянка принимала мельдоний непреднамеренно, не для улучшения результатов.

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