Четырнадцатилетнего российского теннисиста отстранили из-за мельдония

Его имя не называется из-за возраста игрока. Теннисист играл на своем втором турнире под эгидой ITF на взрослом уровне в январе 2022 года, когда его образец допинг-пробы был отобран в рамках случайного тестирования. Образец был отправлен в аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лабораторию, которая обнаружила присутствие мельдония в образце пробы А. Позже наличие препарата было подтверждено в образце В.

Отмечается, что изначально его дисквалификация должна была быть рассчитана на два года. Однако игрок классифицируется как защищенное лицо из-за своего возраста. Также было установлено «отсутствие существенной вины или халатности». Таким образом, из-за своего возраста, уровня игрока и отсутствия доступа к антидопинговому образованию отстранение было сокращено до девяти месяцев (с 5 марта 2022 года).