Касаткина получила звание заслуженного мастера спорта

Также звание заслуженного мастера спорта получили чемпион мира по лыжным гонкам Глеб Ретивых, обладательница Кубка Билли Джин Кинг по теннису Екатерина Александрова, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира по спортивной гимнастике Елена Еремина.

Касаткиной 25 лет, она располагается на 11-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) и является первой ракеткой России. В ее активе шесть побед на турнирах WTA.