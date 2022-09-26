Касаткина получила звание заслуженного мастера спорта
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина получила звание заслуженного мастера спорта, сообщается на сайте министерства спорта РФ.
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина получила звание заслуженного мастера спорта, сообщается на сайте министерства спорта РФ.
Также звание заслуженного мастера спорта получили чемпион мира по лыжным гонкам Глеб Ретивых, обладательница Кубка Билли Джин Кинг по теннису Екатерина Александрова, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира по спортивной гимнастике Елена Еремина.
Касаткиной 25 лет, она располагается на 11-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) и является первой ракеткой России. В ее активе шесть побед на турнирах WTA.