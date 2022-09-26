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21:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Касаткина получила звание заслуженного мастера спорта

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина получила звание заслуженного мастера спорта, сообщается на сайте министерства спорта РФ.

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Источник: Reuters

Также звание заслуженного мастера спорта получили чемпион мира по лыжным гонкам Глеб Ретивых, обладательница Кубка Билли Джин Кинг по теннису Екатерина Александрова, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира по спортивной гимнастике Елена Еремина.

Касаткиной 25 лет, она располагается на 11-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) и является первой ракеткой России. В ее активе шесть побед на турнирах WTA.

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