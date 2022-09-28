Казахстанский теннисист стал автором сенсации на турнире в Португалии
Казахстанец Тимофей Скатов пробился в следующий круг «челленджера» в Лиссабоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Тимофей Скатов пробился в следующий круг «челленджера» в Лиссабоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче ⅛ финала Скатов, занимающий 233-е место в рейтинге ATP, обыграл третьего сеяного турнира итальянца Фраческо Пассаро (122 место) — 6:1, 5:7, 6:1.
В следующей стадии казахстанец сыграет с французом Бенуа Пэром.