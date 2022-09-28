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28 сентября, источник: Vesti.kz

Казахстанский теннисист стал автором сенсации на турнире в Португалии

Казахстанец Тимофей Скатов пробился в следующий круг «челленджера» в Лиссабоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: КТФ

В матче ⅛ финала Скатов, занимающий 233-е место в рейтинге ATP, обыграл третьего сеяного турнира итальянца Фраческо Пассаро (122 место) — 6:1, 5:7, 6:1.

В следующей стадии казахстанец сыграет с французом Бенуа Пэром.

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