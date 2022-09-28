Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Софии

Сегодня в матче ⅛ финала белорус, занимающий 71-е место в мировом рейтинге, выиграл в двух партиях у болгарского теннисиста Григора Димитрова, у которого 23-я позиция, — 6:4, 7:6 (7:3). Поединок продолжался 1 час 53 минуты. В игре за попадание в полуфинал соперником Ивашко будет победитель матча между датчанином Хольгером Руне (31-й номер рейтинга АТР) и итальянцем Лоренцо Сонего (45).
В первом раунде Илья Ивашко одолел в трехсетовом поединке представителя Швеции Микаэля Имера (94) — 7:6 (10:8), 4:6, 7:5. Встреча длилась 3 часа 23 минуты.
Соревнования на хардовых кортах Аrena Armeec в болгарской столице завершатся 2 октября.