«Мы готовы к мировому уровню». Как Казахстан встречает теннис на фоне большой эмиграции

Источник: Федерация тенниса Казахстана

За неделю до моего трипа на турнир в России объявили о частичной мобилизации. Безвизовые маршруты превратились в одну большую многодневную пробку: только Казахстан за семь дней принял сто тысяч беженцев. Кто-то, конечно, как и я, хотел планово заглянуть в столицу — на неделю-другую посмотреть город, будто потерявшийся в степи. Но не будешь же каждому объяснять: ты лишь погостить или насовсем. Так что неловкость была.

В Казахстане буквально на каждом пит-стопе завязывался разговор. Как только на пограничном контроле я сказала, что еду на Astana Open в качестве корреспондента, местный представитель расплылся в улыбке, похваставшись, что первым увидит великого Новака Джоковича в Казахстане. Спорить с ним, конечно, я не стала — штамп о прибытии в Астану он как раз пытался пристроить в моём загранпаспорте. На вопрос: «Сделает ли он селфи с сербом», молодой парень с грустью ответил: «Нельзя».

Когда я завернула за угол уже с багажом, двое на вид студентов с табличками Astana Open 500 дружелюбно встретили, почти за ручку отвели к виповому минивэну, как оказалось, рассчитанного на одну меня. У водителя вся семья в России, он же — единственный, кто решил пустить корни в Астане, но с родственниками на связи. На связи всю дорогу он был и со мной, а в конце пути оставил номер и предложил помощь проводника — если куда опять ехать вздумается.

Мой положительный настрой споткнулся о ненайденную бронь отеля, проблему с которой утрясают до сих пор. Хотя и там, в зоне ожидания, местная предпринимательница поинтересовалась откуда я и как надолго, тут же поспешив сообщить, что совсем не против приезжих и даже успела привыкнуть к наплыву мигрантов. А ещё поделилась планами на день и дала совет по качественной мобильной связи.

С гостеприимством я столкнулась и в теннисном центре Казахстана, где с аккредитацией забредала туда, куда не следует, видела то, что не стоит: например, Фабио Фоньини в подтрибунке или Кристьяна Гарина, ловившего чилл рядом. А ещё хмурого Павла Котова, который только-только проиграл финал квалификации, и Александра Шевченко, у кого и брала там интервью. И как раз они-то были все в себе, разговорчивее оказались болельщики, которые делились мнением о взлёте тенниса в Казахстане, беженцах и отношении к ним.

Матч на турнире в Астане | Источник: Федерация тенниса Казахстана

«Казахстан до этого тоже был развит. Но такого продвижения не было. У нас в основном теннисисты из России. Но есть тоже и казахи, которые развивают спорт: Тимофей Скатов, Бейбит Жукаев. Да, в основном на слуху Елена Рыбакина, Саша Бублик. Так что многие теннисные фанаты, которые не из Казахстана, начали узнавать про нашу страну. Ведь до этого, когда мы говорили про Казахстан, они либо называли Геннадия Головкина или GGG, либо совсем не понимали, какая это страна. Они думали, что казахи — это микс из россиян и казахов. Так что после Рыбакиной Казахстан начал проявляться. АТР-500, где даже Новак Джокович будет играть — это уверенности в себе придаёт», — уверен болельщик.

«Казахстан — гостеприимная страна. И без этого мы разнонациональны. Главное, без конфликта, идеологий, политики. Даже сталкивался, довозил как-то семейную пару из Санкт-Петербурга до Астаны по пути на выходных. На самом деле, особой подготовки не чувствовалось. Так и должно быть. Пора выходить на новый уровень и показывать, что Казахстан готов принимать такие турниры. Россия, например, приняла чемпионат мира. Хочется, чтобы и Казахстан принял что-то подобное. Такие турниры показывают, что страна готова к мировому уровню. Здесь я из-за Новака, Дани Медведева», — говорит Санжар.

Болельщик на турнире | Источник: Чемпионат.com

«В Казахстане казахи — 53% от всего населения. После специальной операции россияне приезжают, а мы рады всем, потому что очень гостеприимны. И в последнее время тоже. Думаю, это временно. Рано или поздно всё закончится. Это не должно так продолжаться. А дальше у них будет выбор: остаться или вернуться. Нам, как Токаев говорил, без разницы. Мы будем рады, конечно, если останутся. А если уедут — ничего не скажем. Их выбор. По арендной плате, конечно, бьёт, потому что цены выросли. Но разницы для нас нет», — поделился Руслан.

«Мы же едем в Россию. Почему бы сюда им не приехать? Они тоже посмотрят наш город — у нас есть, что показать. Это, наоборот, для нас этап развития: с людьми поговорить — не жить в вакууме, в одном направлении, поговорить с разными людьми. Познакомиться, узнать мышление. Встречал россиян, познакомился. Я к ним, наоборот, хорошо отношусь. Не знаю, я от этого кайфую, как и мои друзья — они радуются. Переживаем за них из-за мобилизации — не каждому врагу пожелаешь такие вещи: чтобы уехать со своего дома, края, не зная куда, конечно, тяжело. Но жизнь одна, теперь надо дальше расти, идти вперед.



У нас даже ресторан есть: специально для гостей на меню сделали скидку, а вода, чай бесплатно. Можете прийти, поможем», — разоткровенничался Пулат.

Болельщики на турнире | Источник: Чемпионат.com

«Дочь занимается теннисом, она давно окунулась в эту среду. В курсе всех событий. Пришли болеть за своих. Казахстан всегда принимал всех с гостеприимством и миром. Мы дружный народ. Главное, чтобы приезжие относились с уважением к языку и культуре. Встречались с россиянами в фотозоне. Им грустно, мы с пониманием к этому относимся. Скорее бы это уладилось», — делятся дочь и мать Гульзат и Жанат.

Страна оказалась очень гостеприимной и к спортсменам, и к перебравшимся сюда россиянам.