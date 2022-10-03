Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла на турнире в Остраве

Сегодня в 1/16 финала белоруска, занимающая 24-е место в мировом рейтинге, уступила в трехсетовом поединке россиянке Екатерине Александровой, у которой 21-я позиция, — 4:6, 6:4, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. Следующей соперницей Александровой будет победительница матча между британской теннисисткой Эммой Радукану (67-й номер рейтинга WTA) и россиянкой Дарьей Касаткиной (11).
Еще одна белоруска Александра Саснович (31) завтра в первом раунде встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко (16).
В ⅛ финала парного разряда турнира в тунисском Монастире с призовым фондом $251 тыс. белорусская теннисистка Лидия Морозова и американка Кейтлин Кристиан сыграют с румынско-французским тандемом Жаклин Кристиан / Диан Парри.
Соревнования в Чехии и Тунисе завершатся 9 октября.