Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла на турнире в Остраве

Сегодня в 1/16 финала белоруска, занимающая 24-е место в мировом рейтинге, уступила в трехсетовом поединке россиянке Екатерине Александровой, у которой 21-я позиция, — 4:6, 6:4, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. Следующей соперницей Александровой будет победительница матча между британской теннисисткой Эммой Радукану (67-й номер рейтинга WTA) и россиянкой Дарьей Касаткиной (11).