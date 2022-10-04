«Я не уверен». Первая ракетка России в шоке от турнира Astana Open

"На самом деле полные трибуны — это круто. Потому что, если я не ошибаюсь, в прошлом году (я хайлайты смотрел, когда был турнир) казалось, что не было полных трибун. Не знаю, так на самом деле, или нет. А сейчас очень круто, видно, что люди любят теннис. Турнир нереальный, восьмой сеяный и 12-й в мире — это просто… я не уверен, вообще было ли такое когда-то на АТР 500. Ну, наверное, было, но очень редко.