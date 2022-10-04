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21:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Я не уверен». Первая ракетка России в шоке от турнира Astana Open

Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев оценил турнир ATP 500 в Астане. Сегодня одному из ведущих теннисистов планеты удалось успешно стартовать на соревнованиях в столице Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Ktf.kz, Андрей Ударцев

В первом круге Astana Open Медведев в двух сетах переиграл испанца Альберта Рамоса-Виньоласа — 6:3, 6:1.

"На самом деле полные трибуны — это круто. Потому что, если я не ошибаюсь, в прошлом году (я хайлайты смотрел, когда был турнир) казалось, что не было полных трибун. Не знаю, так на самом деле, или нет. А сейчас очень круто, видно, что люди любят теннис. Турнир нереальный, восьмой сеяный и 12-й в мире — это просто… я не уверен, вообще было ли такое когда-то на АТР 500. Ну, наверное, было, но очень редко.

Турнир организован классный, и, в принципе, в Казахстане турниры всегда были организованы классно. Я первый раз здесь (в Казахстане) играл свой первый юниорский ITF в Усть-Каменогонске, и сразу удалось победить. Поэтому всегда хорошие воспоминания о Казахстане, всегда рад вернуться, и, честно, надеюсь, что этот турнир, будь то АТР 250 или АТР 500, останется в календаре. Потому что будет удовольствие сюда возвращаться", — сказал бывший лидер мирового рейтинга и триумфатор US Open-2021.

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