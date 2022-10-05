Первая ракетка Казахстана в парном разряде вышла в полуфинал турнира в Чехии

Источник: КТФ

В четвертьфинале Данилина в дуэте с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей обыграла чешскую пару в составе Николы Бартунковой и Барборой Палицовой — 7:6, 6:3.

Их соперницы по полуфиналу определятся позже.