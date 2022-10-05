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5 октября, источник: Vesti.kz

Первая ракетка Казахстана в парном разряде вышла в полуфинал турнира в Чехии

Казахстанка Анна Данилина вышла в полуфинал парного разряда турнира в Остраве (Чехия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: КТФ

В четвертьфинале Данилина в дуэте с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей обыграла чешскую пару в составе Николы Бартунковой и Барборой Палицовой — 7:6, 6:3.

Их соперницы по полуфиналу определятся позже.

Отметим, что Данилина занимает 21 место в парном разряде рейтинга WTA. Это лучший показатель среди казахстанок.

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