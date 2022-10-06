Белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла в ⅛ финала турнира в Остраве

В ⅛ финала белоруска уступила в трехсетовом поединке чемпионке Уимблдона-2022 представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (26) — 7:6 (7:5), 4:6, 5:7. Встреча продолжалась 2 ч 33 мин. В первом раунде Саснович переиграла в двух партиях латвийскую теннисистку Елену Остапенко (16) — 6:2, 6:2.
Ранее экс-первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко (24) проиграла в трехсетовом поединке россиянке Екатерине Александровой (21) — 4:6, 6:4, 2:6.
В матче ⅛ финала парного разряда турнира в тунисском Монастире с призовым фондом $251 тыс. белорусская теннисистка Лидия Морозова и американка Кейтлин Кристиан победили румынско-французкий тандем Жаклин Кристиан / Диан Парри — 6:4, 7:6 (7:4).
Соревнования в Чехии и Тунисе завершатся 9 октября.