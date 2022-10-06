Белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла в ⅛ финала турнира в Остраве

В ⅛ финала белоруска уступила в трехсетовом поединке чемпионке Уимблдона-2022 представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (26) — 7:6 (7:5), 4:6, 5:7. Встреча продолжалась 2 ч 33 мин. В первом раунде Саснович переиграла в двух партиях латвийскую теннисистку Елену Остапенко (16) — 6:2, 6:2.