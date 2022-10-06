Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Адмирал
Локомотив
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Амур
Сочи
21
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Металлург
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Динамо М
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Автомобилист
Футбол. Еврокубки
19:45
Цюрих
ПСВ
Футбол. Еврокубки
19:45
ХИК
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
19:45
Мальме
Унион Б
Футбол. Еврокубки
19:45
Шериф
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
19:45
Омония
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
19:45
Штурм
Лацио
Футбол. Еврокубки
19:45
Црвена Звезда
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
19:45
Монако
Трабзонспор
Футбол. Еврокубки
19:45
Андерлехт
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
19:45
Силькеборг
Стяуа
Футбол. Еврокубки
19:45
Лех
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
19:45
Словацко
Ницца
Футбол. Еврокубки
19:45
Днепр-1
Вадуц
Футбол. Еврокубки
19:45
Мольде
Шэмрок Роверс
Футбол. Еврокубки
19:45
Сивасспор
Балкани
Футбол. Еврокубки
19:45
Пюник
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
22:00
Ренн
Динамо К
Футбол. Еврокубки
22:00
Фенербахче
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Бетис
Футбол. Еврокубки
22:00
Брага
Юнион
Футбол. Еврокубки
22:00
Мидтьюлланн
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:00
Фрайбург
Нант
Футбол. Еврокубки
22:00
Хартс
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
22:00
РФШ
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
22:00
Вильярреал
Аустрия
Футбол. Еврокубки
22:00
Кельн
Партизан
Футбол. Еврокубки
22:00
АЗ
Аполлон
Футбол. Еврокубки
22:00
Гент
Юргорден
Футбол. Еврокубки
22:00
Славия Пр
ЧФР
Футбол. Еврокубки
22:00
Базель
Слован Бр
Все события
Фоторепортажи
19СКА — ЦСКА: Емельяненко на льду, Клава Кока на трибуне
17ПСЖ — «Ювентус»: пиротехника в Париже и дубль Мбаппе
01:06 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла в ⅛ финала турнира в Остраве

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (31-й номер мирового рейтинга) завершила выступление на турнире категории WTA-500 в чешской Остраве с призовым фондом $757 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В ⅛ финала белоруска уступила в трехсетовом поединке чемпионке Уимблдона-2022 представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (26) — 7:6 (7:5), 4:6, 5:7. Встреча продолжалась 2 ч 33 мин. В первом раунде Саснович переиграла в двух партиях латвийскую теннисистку Елену Остапенко (16) — 6:2, 6:2.

Ранее экс-первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко (24) проиграла в трехсетовом поединке россиянке Екатерине Александровой (21) — 4:6, 6:4, 2:6.

В матче ⅛ финала парного разряда турнира в тунисском Монастире с призовым фондом $251 тыс. белорусская теннисистка Лидия Морозова и американка Кейтлин Кристиан победили румынско-французкий тандем Жаклин Кристиан / Диан Парри — 6:4, 7:6 (7:4).

Соревнования в Чехии и Тунисе завершатся 9 октября.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Тоннель стал порталом в другой мир и удивил юзеров сети (Видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь