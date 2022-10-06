Российский теннисист Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Астане

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:3 в пользу Хачанова, не получившего номер посева на турнире. Чилич был посеян под девятым номером. В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем (четвертый номер посева) и представителем Нидерландов Ботиком ван-де Зандсхулпом (без номера посева).

Хачанову 26 лет, он занимает 18-е место в рейтинге ATP. На его счету четыре титула под эгидой организации. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США в 2022 году. На Олимпиаде в Токио Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде.

Чиличу 34 года, он располагается на 14-м месте в мировом рейтинге. На его счету 20 побед на турнирах ATP. Хорват является победителем Открытого чемпионата США 2014 года.