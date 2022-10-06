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11:50 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Астане

ТАСС, 6 октября. Россиянин Карен Хачанов в четверг обыграл хорвата Марина Чилича в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Астане.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:3 в пользу Хачанова, не получившего номер посева на турнире. Чилич был посеян под девятым номером. В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем (четвертый номер посева) и представителем Нидерландов Ботиком ван-де Зандсхулпом (без номера посева).

Хачанову 26 лет, он занимает 18-е место в рейтинге ATP. На его счету четыре титула под эгидой организации. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США в 2022 году. На Олимпиаде в Токио Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде.

Чиличу 34 года, он располагается на 14-м месте в мировом рейтинге. На его счету 20 побед на турнирах ATP. Хорват является победителем Открытого чемпионата США 2014 года.

Турнир в Астане относится к категории АТР 500 и проводится на покрытии «хард». Общий призовой фонд соревнований составляет $1,9 млн. Турнир завершится 9 октября.

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