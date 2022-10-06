Теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля» 2022 года отменен

«Департамент спорта города Москвы и оргкомитет международного теннисного турнира “Кубок Кремля” приняли совместное решение не проводить международный теннисный турнир “Кубок Кремля”, запланированный на 16—23 октября 2022 года. Предполагается, что до конца года будут организованы серии международных теннисных турниров в Москве, включая соревнования с участием легенд отечественного тенниса и наших молодых спортсменов, являющихся лидерами мировых рейтингов в своих возрастных категориях», — говорится в сообщении пресс-службы.