Теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля» 2022 года отменен
ТАСС, 6 октября. Теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля», запланированный на
ТАСС, 6 октября. Теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля», запланированный на
«Департамент спорта города Москвы и оргкомитет международного теннисного турнира “Кубок Кремля” приняли совместное решение не проводить международный теннисный турнир “Кубок Кремля”, запланированный на
Кубок Кремля должен был пройти в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Соревнования планировалось провести в четырех категориях: «легенды», «теннисисты-колясочники», «профессионалы» и «любители».
В начале марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение исключить московский турнир из своих календарей. Кубок Кремля проводился в Москве с 1990 года.