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16:17 (мск), источник: ТАСС

Теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля» 2022 года отменен

ТАСС, 6 октября. Теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля», запланированный на 16—23 октября 2022 года в Москве, отменен. Об этом в четверг сообщила пресс-служба турнира.

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«Департамент спорта города Москвы и оргкомитет международного теннисного турнира “Кубок Кремля” приняли совместное решение не проводить международный теннисный турнир “Кубок Кремля”, запланированный на 16—23 октября 2022 года. Предполагается, что до конца года будут организованы серии международных теннисных турниров в Москве, включая соревнования с участием легенд отечественного тенниса и наших молодых спортсменов, являющихся лидерами мировых рейтингов в своих возрастных категориях», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кубок Кремля должен был пройти в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Соревнования планировалось провести в четырех категориях: «легенды», «теннисисты-колясочники», «профессионалы» и «любители».

В начале марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение исключить московский турнир из своих календарей. Кубок Кремля проводился в Москве с 1990 года.

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