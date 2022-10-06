Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Астане

ТАСС, 6 октября. Россиянин Даниил Медведев в четверг обыграл представителя Финляндии Эмила Руусувуори в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Астане.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Медведева, посеянного на турнире под вторым номером. Руусувуори не попал в число сеянных. В следующем круге Медведев сыграет с испанцем Роберто Баутистой-Агутом (без номера посева).

Медведеву 26 лет, он занимает четвертое место в рейтинге ATP. На счету россиянина 14 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году, в том же году в составе сборной России он стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.

Руусувуори 23 года, он занимает 53-е место в рейтинге ATP, финн не побеждал на турнирах под эгидой организации, на турнирах Большого шлема он ни разу не преодолел рубеж второго раунда.