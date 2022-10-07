Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА
Витязь
01
Хоккей. КХЛ
2-й период
Куньлунь
Трактор
01
Хоккей. КХЛ
2-й период
Северсталь
Спартак
10
Хоккей. НХЛ
21:00
Нэшвилл
Сан-Хосе
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
Вердер
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Осасуна
Валенсия
Футбол. Премьер-лига
17:30
Урал
Химки
21
Все события
Фоторепортажи
37«Зенит» обыграл «Спартак» в Москве
14«Зенит» отыгрался на «Ростове» за провал со «Спартаком»
18:08 (мск), источник: Vesti.kz

Новак Джокович стал полуфиналистом турнира в Астане

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира в Астане ATP 500 Astana Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: КТФ

В четвертьфинале Джокович встречался с россиянином Кареном Хачановым. Матч, длившийся один час и 28 минут завершился со счетом 6:4, 6:3.

В полуфинале Джокович сыграет с победителем матча между испанцем Роберто Баутистой-Агутом и россинином Даниилом Медведевым.

В другом полуфинале сыграют Андрей Рублев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция).

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь