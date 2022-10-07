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18:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведев сыграет с Джоковичем в полуфинале турнира в Астане

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Роберто Баутиста Агута в четвертьфинале турнира в Астане.

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Матч продолжался 1 час 4 минуты и завершился со счетом 6:1, 6:1.

4-я ракетка мира Медведев 6 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. На счету 21-й ракетки мира Баутиста Агута — ни одного эйса и двойной, и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В полуфинале турнира россиянин встретится в сербом Новаком Джоковичем.

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