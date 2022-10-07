Медведев сыграет с Джоковичем в полуфинале турнира в Астане

4-я ракетка мира Медведев 6 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. На счету 21-й ракетки мира Баутиста Агута — ни одного эйса и двойной, и один реализованный брейк-пойнт из двух.