«Желание возвращаться снова». Джокович вновь в восторге от турнира в Астане

— Это был хороший матч. Я думаю, он был достаточно конкурентным. Я мог играть лучше, и считаю, что играл лучше в двух предыдущих матчах. Но я продолжал принимать правильные решения для победы. Я счастлив победить и пройти дальше на турнире среди сильных теннисистов. Дальше, вероятнее всего, я сыграю с Медведевым, и это будет самый большой вызов на этом турнире.

— Чем вы будете заниматься спустя десять лет: будете сидеть без дела, станете тренером или, может быть, вообще возглавите сербскую теннисную федерацию?

— Я точно не буду без дела. Теннис — большая часть моей жизни, поэтому я буду в нем. Я буду заниматься своей академией, а также уделять внимания международным теннисный организациям.

— Кажется, Медведев станет вашим следующим соперником. Какой ваш любимый и нелюбимый матч против него?

— Любимый — финал Australian Open (в 2021-м Новак выиграл в трех сетах — Прим. автора), а нелюбимый — финал US Open (в том же 2021-м Даниил взял реванш в трех сетах — Прим. автора).

— Многие игроки говорят, что они наслаждаются пребыванием и участием на этом турнире. Можете ли вы сравнить Astana Open с другими соревнованиями АТР?

— Организация очень хорошая. Здесь люди делают все, чтобы игроки чувствовали себя комфортно, чтобы чувствовали себя как дома. Здесь все чудесно: великолепный отель, отличная еда, корты, все удобства, хорошую атмосферу. Здесь есть все факторы, которые дали бы игрокам желание вернуться сюда снова. Это очень сильный турнир, очень. Здесь большинство игроков топ-10, зрителям это нравится, да и нам тоже, лично я наслаждаюсь этим.