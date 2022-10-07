Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА
Витязь
01
Хоккей. КХЛ
2-й период
Куньлунь
Трактор
01
Хоккей. КХЛ
2-й период
Северсталь
Спартак
11
Хоккей. НХЛ
21:00
Нэшвилл
Сан-Хосе
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
Вердер
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Осасуна
Валенсия
Футбол. Премьер-лига
17:30
Урал
Химки
21
Все события
Фоторепортажи
37«Зенит» обыграл «Спартак» в Москве
14«Зенит» отыгрался на «Ростове» за провал со «Спартаком»
18:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Желание возвращаться снова». Джокович вновь в восторге от турнира в Астане

Серб Новак Джокович стал третьим полуфиналистом турнира АТР 500 в Астане. В полуфинальной встрече именитый чемпион переиграл россиянина Карена Хачанова — 6:4, 6:3. После игры 35-летний Джокович высказался об игре и своих перспективах на турнире, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: Ktf.kz, Андрей Ударцев

— Это был хороший матч. Я думаю, он был достаточно конкурентным. Я мог играть лучше, и считаю, что играл лучше в двух предыдущих матчах. Но я продолжал принимать правильные решения для победы. Я счастлив победить и пройти дальше на турнире среди сильных теннисистов. Дальше, вероятнее всего, я сыграю с Медведевым, и это будет самый большой вызов на этом турнире.

— Чем вы будете заниматься спустя десять лет: будете сидеть без дела, станете тренером или, может быть, вообще возглавите сербскую теннисную федерацию?

— Я точно не буду без дела. Теннис — большая часть моей жизни, поэтому я буду в нем. Я буду заниматься своей академией, а также уделять внимания международным теннисный организациям.

— Кажется, Медведев станет вашим следующим соперником. Какой ваш любимый и нелюбимый матч против него?

— Любимый — финал Australian Open (в 2021-м Новак выиграл в трех сетах — Прим. автора), а нелюбимый — финал US Open (в том же 2021-м Даниил взял реванш в трех сетах — Прим. автора).

— Многие игроки говорят, что они наслаждаются пребыванием и участием на этом турнире. Можете ли вы сравнить Astana Open с другими соревнованиями АТР?

— Организация очень хорошая. Здесь люди делают все, чтобы игроки чувствовали себя комфортно, чтобы чувствовали себя как дома. Здесь все чудесно: великолепный отель, отличная еда, корты, все удобства, хорошую атмосферу. Здесь есть все факторы, которые дали бы игрокам желание вернуться сюда снова. Это очень сильный турнир, очень. Здесь большинство игроков топ-10, зрителям это нравится, да и нам тоже, лично я наслаждаюсь этим.

Соперником Джоковича по матчу за выход в финал будет россиянин Даниил Медведев.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь