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10:26 (мск), источник: Sport24

Медведев: Очень рад возможности сыграть против Джоковича на турнире в Астане

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча с сербом Новаком Джоковичем в полуфинале турнира в Астане.

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Источник: Reuters

Теннисисты ранее встречались на турнирах 10 раз, где в шести матчах победу одержал Джокович.

«Я очень рад возможности сыграть против Новака. Я думал о том, что могу встретится в Новаком на турнире до матча. В этом году мы сыграли вместе только на одном турнире — “Ролан Гаррос”. Это второй, мы сыграем друг против друга, и я очень рад», — цитирует Медведева сайт ATP.

Полуфинальный матч турнира в Астане между россиянином и сербом пройдет 8 октября. Предварительное время начала игры 15.00 мск.

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