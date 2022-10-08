Медведев: Очень рад возможности сыграть против Джоковича на турнире в Астане

«Я очень рад возможности сыграть против Новака. Я думал о том, что могу встретится в Новаком на турнире до матча. В этом году мы сыграли вместе только на одном турнире — “Ролан Гаррос”. Это второй, мы сыграем друг против друга, и я очень рад», — цитирует Медведева сайт ATP.