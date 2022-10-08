Елена Рыбакина обыграла призерку Олимпиады и вышла в полуфинал турнира в Чехии
Елена Рыбакина одержала победу в ¼ финала турнира WTA в Остраве (Чехия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Елена Рыбакина одержала победу в ¼ финала турнира WTA в Остраве (Чехия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
За выход в полуфинал первая ракетка Казахстана, занимающая 26-е место в рейтинге WTA, провела матч с чешкой Петрой Квитовой — победительницей двух турниров «Большого шлема» и призеркой ОИ-2016, которая находится на 20-м месте в мировом рейтинге.
Рыбакина одержала уверенную победу в двух сетах — 7:6 (7:5), 6:4.
За выход в финал турнира она сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой.
Напомним, что в этом году 23-летняя Рыбакина стала победительницей «Уимблдона».