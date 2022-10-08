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10:39 (мск), источник: Vesti.kz

Елена Рыбакина обыграла призерку Олимпиады и вышла в полуфинал турнира в Чехии

Елена Рыбакина одержала победу в ¼ финала турнира WTA в Остраве (Чехия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

За выход в полуфинал первая ракетка Казахстана, занимающая 26-е место в рейтинге WTA, провела матч с чешкой Петрой Квитовой — победительницей двух турниров «Большого шлема» и призеркой ОИ-2016, которая находится на 20-м месте в мировом рейтинге.

Рыбакина одержала уверенную победу в двух сетах — 7:6 (7:5), 6:4.

За выход в финал турнира она сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой.

Напомним, что в этом году 23-летняя Рыбакина стала победительницей «Уимблдона».

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