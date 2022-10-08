Елена Рыбакина обыграла призерку Олимпиады и вышла в полуфинал турнира в Чехии

За выход в полуфинал первая ракетка Казахстана, занимающая 26-е место в рейтинге WTA, провела матч с чешкой Петрой Квитовой — победительницей двух турниров «Большого шлема» и призеркой ОИ-2016, которая находится на 20-м месте в мировом рейтинге.