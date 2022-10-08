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17:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведев отказался от продолжения матча с Джоковичем в полуфинале турнира в Астане

Российский теннисист Даниил Медведев отказался от продолжения матча с сербом Новаком Джоковичем в полуфинале турнира ATP 500 в Астане.

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Четвертая ракетка мира снялся при счете 6:4, 6:7 (6:8) из-за травмы.

В финале турнира Джокович сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который ранее победил россиянина Андрея Рублева.

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